Chicago Bulls – New Orleans Pelicans: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Pélicans de la Nouvelle-Orléans a remporté la victoire contre Chicago Bulls en tant que visiteur pour 119-125 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de subir une défaite loin de chez eux avec Toronto Raptors par 129-102, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq défaites d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont également subi une défaite à domicile avec Milwaukee Bucks par 108-120. Pélicans de la Nouvelle-OrléansAvec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 20 matchs gagnés sur 51 joués, tandis que Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 19 victoires en 52 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

02/07/2020

Au premier trimestre, les visiteurs étaient les protagonistes, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-0 et sont venus gagner par neuf points (18-27) et ont terminé avec un 25-32. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans augmenté sa différence et est venu gagner par 13 points (47-60) lors du quatrième, qui s’est conclu avec un résultat partiel de 37-40. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 62-72 sur le tableau de bord.

Au troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 19-2 et a atteint une différence de 27 points (66-93) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19 -31 et un 81-103 global. Enfin, au cours du dernier trimestre, il a réduit les écarts Chicago BullsEn fait, il a obtenu un partiel de 14-2, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 38-22. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le score du match avec un résultat de 119-125 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Pélicans de la Nouvelle-Orléans Cela était dû en partie aux 21 points, une passe et quatre rebonds de Zion Williamson et les 18 points, cinq passes décisives et un rebond de Jj Redick. Les 22 points, trois passes décisives et trois rebonds de Zach Lavine et les 14 points, neuf passes décisives et six rebonds de Coby blanc ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain duel de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Pour sa part, Chicago Bulls jouera contre Philadelphia 76ers dans le Wells Fargo Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.