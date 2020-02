Chicago Bulls – Oklahoma City Thunder: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder battre hors de la maison pour Chicago Bulls par 122-124 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont gagné à domicile contre Assistants de Washington par 126-117, tandis que les visiteurs ont également battu à domicile San Antonio Spurs par 131-103, donc après le match, ils ajoutent un total de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Oklahoma City Thunder Il reste en position de barrage avec 35 matchs gagnés sur 57 joués. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il resterait pour le moment hors des positions de barrage avec 20 victoires en 58 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier trimestre, il a été marqué par le leadership des visiteurs, en fait, ils ont atteint un 18-2 partiel et ont augmenté la différence à un maximum de 17 points (6-23) jusqu’à la fin avec un résultat de 28-36. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a élargi sa différence, en fait, l’équipe a réalisé un autre parcours de 18-2 et a atteint une différence de 24 points (38-62) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 27. -36. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 55-72 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, plusieurs mouvements sur le tableau de bord se sont soldés par un résultat partiel de 38-19 (93-91). Enfin, au dernier trimestre, il y a eu des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-33. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat de 122-124 en faveur des visiteurs.

Une grande partie de la victoire de Oklahoma City Thunder a été cimenté à 21 points, trois passes et 11 rebonds de Shai Gilgeous-Alexander et les 24 points et quatre rebonds de Danilo Gallinari. Les 41 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de Zach Lavine et les 35 points, trois passes et sept rebonds de Coby blanc ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, lors du prochain match Oklahoma City Thunder fera face Sacramento Kings dans le Arène énergétique de Chesapeake. Pour sa part, Chicago Bulls jouera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden. Consultez le calendrier complet de la NBA.