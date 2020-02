Chicago Bulls – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Soleils de Phoenix il a réussi à gagner en tant que visiteur Chicago Bulls par 104-112 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Charlotte Hornets par 93-103, donc après le match, ils accumulent neuf défaites consécutives. D’un autre côté, les visiteurs ont également perdu chez eux Toronto Raptors par 118-101. Soleils de Phoenix, avec ce résultat, il est actuellement hors des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 56 joués, tandis que Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors des play-offs pour l’instant avec 19 victoires en 56 matchs joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

23/02/2020

Le premier quart avait les deux équipes comme protagonistes, avec des mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel 11-0 lors du quatrième et ont terminé avec un 24-22. Puis au deuxième trimestre, les joueurs de Chicago Bulls ils se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce quart de 17-2 et ont atteint une différence de 17 points (52-35) au cours du trimestre, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 33-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 57-47 points avant la pause.

Le troisième trimestre a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, qui se sont soldés par un résultat partiel de 23-36 (80-83). Enfin, le dernier quart-temps a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 24-29. Enfin, le match s’est terminé avec un score final de 104-112 en faveur des visiteurs.

Le triomphe de Soleils de Phoenix Cela était dû en partie aux 26 points, une passe et 19 rebonds de Deandre ayton et les 29 points, cinq passes décisives et cinq rebonds de Devin booker. Les 33 points, deux passes décisives et trois rebonds de Coby blanc et les 20 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Zach Lavine ils n’étaient pas suffisants pour Chicago Bulls Gagnez le match.

Le prochain choc de Chicago Bulls sera contre Assistants de Washington dans le United Centertandis que la prochaine réunion du Soleils de Phoenix sera contre Utah Jazz dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.