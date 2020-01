Chicago Bulls – Sacramento Kings: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Sacramento Kings il a gagné en tant que visiteur Chicago Bulls par 81-98 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Minnesota Timberwolves par 117-110. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Detroit Pistons par 127-106. Avec ce résultat, pour le moment Sacramento Kings resterait en dehors des positions de barrage avec 15 matchs gagnés sur 44 joués, tandis que Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage pour l’instant avec 17 victoires en 46 matchs. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe visiteuse, a atteint une différence de 10 points (3-13) et a terminé avec un 21-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart de 11-0 et a augmenté la différence à un maximum de 12 points (42-54) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 23-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 44-54 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 25-21 et un résultat global 69-75. Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont atteint un partiel de 11-2 et atteint une différence de 17 points (75-92) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 12-23. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 81-98 en faveur de Sacramento Kings.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Buddy hield et De’Aaron Fox pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 21 points, une passe décisive et huit rebonds et 18 points, sept passes décisives et six rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Zach Lavine et Thaddeus Young, avec 21 points, deux passes décisives et six rebonds et 10 points, deux passes décisives et huit rebonds respectivement.

Le prochain choc de Chicago Bulls sera contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Pour sa part, Sacramento Kings jouera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.