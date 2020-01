Chicago Bulls – San Antonio Spurs: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Chicago Bulls il a réussi à gagner à domicile contre San Antonio Spurs par 110-109 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent chercher la victoire loin de chez eux Cavaliers de Cleveland par 106-118, complétant une série de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Toronto Raptors par 106-110, donc après le match, ils terminent une série de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, pour l’instant Chicago Bulls resterait hors des positions de barrage avec 18 matchs gagnés sur 48 disputés, tandis que San Antonio Spurs, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 20 matchs gagnés sur 45 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

28/01/2020

Agir à 04:43

CET

SPORT.es

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe à l’extérieur a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 21-28. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel 10-2, qui s’est terminé par un résultat partiel de 29-20. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 50-48 sur le comptoir.

Le troisième trimestre a également connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si l’équipe visiteuse a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 25-37 (et un total 75-85). Enfin, le dernier quart a été à nouveau caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-24, terminant ainsi le match avec un résultat final de 110-109 en faveur des locaux.

Le triomphe de Chicago Bulls cela est dû en partie aux 23 points, deux passes décisives et six rebonds de Zach Lavine et les 13 points, deux passes et neuf rebonds de Thaddeus Young. Les 36 points, trois passes décisives et 10 rebonds de Demar Derozan et les 25 points, deux passes et un rebond de Patty Mills ils n’étaient pas suffisants pour San Antonio Spurs Gagnez le match.

Dans le prochain affrontement NBA Chicago Bulls fera face Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, la prochaine réunion du San Antonio Spurs sera contre Utah Jazz dans le At & t Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.