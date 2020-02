Chicago Bulls – Washington Wizards: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Chicago Bulls il a réussi à gagner à domicile contre Assistants de Washington par 126-117 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent perdre à la maison avec Soleils de Phoenix par 104-112, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Cavaliers de Cleveland par 108-113 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Chicago BullsAvec ce résultat, il est pour l’instant absent des play-offs avec 19 matchs gagnés sur 57 joués. Pour sa part, Assistants de Washington, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 20 victoires en 54 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

24/02/2020

Le premier quart avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un 11-1 partiel lors du quatrième pour terminer avec un 35-31. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Chicago Bulls Il a pris ses distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre 12-2 et a continué à gagner par 18 points (73-55) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 38-27. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 73-58 points avant la pause.

Au troisième trimestre, l’équipe à domicile a de nouveau augmenté sa différence, a étendu la différence à un maximum de 28 points (83-55) jusqu’à ce qu’elle se termine avec un résultat partiel de 28-27 et un total de 101-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un partiel au cours de ce trimestre de 11-2, mais pas assez pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-32. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 126-117 en faveur de l’équipe à domicile.

Pendant le match, il a souligné la participation de Coby blanc et Zach Lavine, qui a obtenu 33 points, deux aides et six rebonds et 32 ​​points, trois aides et quatre rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Bradley Beal et Davis Bertans, avec 53 points, quatre passes décisives et cinq rebonds et 22 points, une passe décisive et quatre rebonds respectivement.

Le lendemain de la NBA, Chicago Bulls fera face Oklahoma City Thunder dans le United Center. Pour sa part, Assistants de Washington fera face Milwaukee Bucks dans le Capital One Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.