Chicago recherche un cadre supérieur avec des décisions de pleine autorité

Les Chicago Bulls ont entamé un processus de recherche formel pour embaucher un nouveau cadre supérieur ayant pleine autorité sur les décisions de basket-ball, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La propriété a discuté de ce plan d’action avec le vice-président exécutif des opérations de basket-ball John Paxson et le directeur général Gar Forman. Paxson devrait continuer à jouer un rôle de conseil auprès de la franchise; mais Forman, dont le rôle devrait être principalement réduit au scoutisme, pourrait également faire face à des questions sur son avenir.

Les Bulls prévoient de demander la permission d’interviewer le directeur général de Denver Nuggets Arturas Karnisovas et le directeur général de Toronto Bobby Webster, parmi plusieurs autres candidats. Les entretiens commenceront la semaine prochaine et se dérouleront par voie électronique, selon Wojnarowski.

Beaucoup ayant besoin d’une restructuration du front-office ont visé le président des Raptors, Masai Ujiri, qui a encore un an dans son contrat. Webster a succédé à Ujiri en tant que directeur général en 2017 et a été un pilier de l’ascension de l’équipe à un titre en 2019 et à la deuxième place dans l’Est cette saison.

Webster a aidé à retirer le commerce de Kawhi Leonard la saison dernière et a été l’un des esprits derrière le repêchage de joueurs comme le joueur le plus amélioré en titre Pascal Siakam et des joueurs non repêchés comme Fred VanVleet.

Karnisovas a été le bras droit du président Tim Connelly, aidant à façonner les Nuggets en un candidat à la Conférence de l’Ouest. Denver a également bien rédigé avec des joueurs comme Nikola Jokic et Jamal Murray.

Paxson a été embauché comme directeur général en 2003 pour remplacer le Temple de la renommée Jerry Krause. Il a été élevé au titre de vice-président exécutif en 2009, promouvant Forman à son ancien poste.