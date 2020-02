Choix de l’expert NBA pour mercredi: les paris préférés de notre personnel pour les 76ers-Cavaliers, Celtics-Jazz, 2 autres

Il y a neuf matchs dans le calendrier de la NBA mercredi, et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: Philadelphia 76ers à Cleveland Cavaliers

19 h 30 ET: Minnesota Timberwolves à Miami Heat

21 h ET: Los Angeles Clippers à Phoenix Suns

22h30. ET Boston Celtics à Utah Jazz

Voir les quatre paris qu’ils font ci-dessous.

Écart: 76ers -7,5

Plus / Moins: 218,0

Heure: 19 h ET

Les 76ers font face à une blessure clé en ce moment, la star PG Ben Simmons devrait manquer au moins les deux prochaines semaines.

Bien que cela ne semble pas positif, cela pourrait en fait être une bonne chose pour eux. Les 76ers ont été légèrement pires avec Simmons sur le terrain cette saison, diminuant leur note nette de 1,7 point pour 100 possessions. Cela place Simmons dans le 41e centile seulement pour le différentiel de cotation nette (par nettoyage de la vitre).

Son absence a été particulièrement bénéfique pour Joel Embiid. Il a augmenté son taux d’utilisation de 4,5% avec Simmons hors du terrain cette saison, et plus d’opportunités pour Embiid sont presque certainement positives pour l’infraction. Les 76ers ont devancé leurs adversaires de 10,5 points pour 100 possessions avec Embiid sur le terrain et Simmons hors du terrain cette saison.

Embiid a montré son avantage sans Simmons lors de son dernier match, marquant un sommet en carrière de 49 points dans une victoire de 17 points contre les Hawks.

La disparition des équipes pauvres comme les Cavaliers en fin de saison s’est également révélée être une stratégie rentable. Depuis 2005, les équipes avec un pourcentage de victoires inférieur à 40% n’ont couvert que 42,3% du temps en tant qu’outsider à domicile face à une équipe se battant pour une place en séries éliminatoires. La décoloration de ces équipes a récompensé les parieurs avec un retour sur investissement de + 12,3%.

Je suis heureux de verrouiller les 76ers dans cette situation, d’autant plus que les chiffres indiquent qu’ils sont en fait mieux sans Simmons.

Le PICK: 76ers -7,5

Propagation: Chaleur -10

Plus / Moins: 232,5

Heure: 19 h 30 ET

J’ai beaucoup insisté là-dessus, mais depuis la date limite des échanges, les loups bombardent de loin. Leur défense a en quelque sorte, miraculeusement, empiré (le commerce de Robert Covington le fera) et ils ne font que monter et descendre le plancher en triant et en faisant un meilleur pourcentage.