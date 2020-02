Choix de paris de la NBA pour le mardi 25 février: les meilleurs paris de nos experts pour Thunder-Bulls, Pels-Lakers, plus

Il y a sept matchs sur le calendrier de la NBA mardi, et nos experts parient sur ces matchs spécifiques:

19 h ET: Charlotte Hornets chez Indiana Pacers

20 h ET: Oklahoma City Thunder aux Chicago Bulls

22 h 00 ET: Pélicans de la Nouvelle-Orléans aux Lakers de Los Angeles

Voir les quatre paris qu’ils font ci-dessous.

Wob: Hornets at Pacers

Propager: Pacers -10.5

Plus / moins: 208,5

Temps: 19 h ET

Mise à jour: Devonte ’Graham est maintenant incertain à jouer. Assurez-vous de surveiller son état de blessure ici avant de donner un pourboire.

Qu’est-ce que j’oublie ici? Un match de vengeance des Pacers après avoir accroché un L de 50 points à Toronto?

Jeremy Lamb est absent pour l’année avec cette blessure brutale au genou, les Pacers sont en chute libre, Victor Oladipo n’est toujours pas de retour dans un groove, et, au fait… les Hornets ne sont pas si mal!

Leur dossier suggère le contraire, mais ils ne devraient pas être des chiens à deux chiffres pour quiconque dans la Conférence de l’Est ne s’appelle pas les Milwaukee Bucks. L’audace… le manque de respect envers Graham et Miles Bridges de Devonte!

Les Hornets sont l’équipe la plus lente de la ligue et portent par la suite la deuxième attaque la moins efficace de la NBA, tandis que les Pacers détiennent la septième meilleure défense, donc sur le papier, cela a du sens. Mais j’ai deux yeux et je sais que les Hornets garderont cela à tout le moins.

The PICK: Hornets + 10,5 / 11

Propager: Tonnerre -7,5

Plus / moins: 219,5

Temps: 20 h ET

Pour les mauvaises équipes en fin de saison, le tanking est la meilleure option. Le fait de savoir que certaines franchises sont incitées à perdre crée une opportunité de pari pour les joueurs avertis.