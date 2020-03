Choix de paris de la NBA pour mercredi: paris pour les Knicks contre les Hawks, les pélicans contre les rois de nos experts

Il y a six matchs dans le calendrier de la NBA de mercredi et nos experts parient sur plus / moins dans ces matchs spécifiques:

19 h 30 ET: New York Knicks aux Atlanta Hawks

22h30. ET: Pélicans de la Nouvelle-Orléans aux Sacramento Kings

Cotes à partir de mercredi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Brandon Anderson: Knicks chez Hawks

Propagation: Hawks -5

Plus / Moins: 231,5

Heure: 19 h 30 ET

C’est la bataille des recrues Duke secondaires, comme R.J. Les Knicks de Barrett affrontent les Hawks de Cam Reddish dans un match opposant 20 équipes victorieuses en mars!

Barrett et Reddish ont connu des débuts difficiles en saison, mais les deux se sont améliorés ces derniers temps, tout comme les Knicks et les Hawks. New York a été plus mauvais que tragique sous l’entraîneur Mike Miller, et les Hawks marquent beaucoup de points maintenant que John Collins cuisine.