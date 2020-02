Choix de paris d’experts de la NBA (mercredi 12 février): nos paris préférés pour Trail Blazers contre Grizzlies, Lakers contre Nuggets

Alors que la pause des étoiles de la NBA approche à grands pas, il y a 11 matchs au programme de mercredi. Nos experts parient sur trois rencontres spécifiques ce soir:

19 h 30 ET: Milwaukee Bucks chez Indiana Pacers

20 h ET: Portland Trail Blazers à Memphis Grizzlies

22 h 00 ET: LA Lakers à Denver Nuggets

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Cotes à partir de mercredi matin et via FanDuel, où les utilisateurs d’Action Network obtiennent un pari sans risque jusqu’à 500 $.

Spread: Bucks -1

Plus / Moins: 223

Heure: 19 h 30 ET

Je n’ai pas aimé les lignes ces dernières nuits alors que nous rampons vers la pause des étoiles, mais ce soir, c’est différent. À première vue ce soir, je vois en fait quatre équipes qui me font du bien: Bucks, Raptors, Trail Blazers et Hornets. Je parle les quatre spreads en espérant un gros salaire avant la pause, si vous voulez vous déchaîner.

Mais mon pari préféré des quatre est sur les Bucks historiquement bons.