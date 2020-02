Choix de paris d’experts de la NBA (vendredi 28 février): les meilleurs paris de notre personnel pour Thunder-Bucks, Clippers-Nuggets et plus

Il y a 10 matchs au programme de la NBA vendredi, y compris de délicieuses batailles télévisées nationales, et nos experts parient sur ces matchs:

19 h ET: T’Wolves chez Magic

20 h ET: Kings at Grizzlies

20 h ET: Thunder at Bucks

22h30. ET: Nuggets chez Clippers

Voir les quatre paris qu’ils font ci-dessous.

Vendredi Choix de pari NBA

Cotes du vendredi et via FanDuel. Obtenez un pari sans risque de 500 $ sur FanDuel aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Brandon Anderson: Timberwolves à Magic

Propager: Magie -7,5

Plus / moins: 233

Temps: 19 h 05 ET

Avez-vous vu le nouveau look Minnesota Timberwolves?

Vous êtes pardonné si vous ne l’avez pas fait. Après tout, D’Angelo Russell n’a disputé que cinq matchs avec sa nouvelle équipe et Karl-Anthony Towns est toujours blessé au poignet.

Mais DLo n’était pas le seul joueur ajouté par les Wolves à la date limite. Malik Beasley et Juancho Hernangomez sont venus aussi, entre autres, et cette équipe a enfin de vrais tir et espacement pour la première fois… jamais?