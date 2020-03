Choix de paris d’experts de la NBA (vendredi 6 mars): les paris préférés de notre personnel pour les éperons contre les filets, la chaleur contre les pélicans, etc.

Le calendrier de la NBA de vendredi est composé de 10 matchs – dont beaucoup ont des implications en séries éliminatoires – et nos experts parient sur trois de ces affrontements:

19 h 30 ET: San Antonio Spurs à Brooklyn Nets

20 h ET: Orlando Magic aux Minnesota Timberwolves

20 h ET: Miami Heat à New Orleans Pelicans

Voir les paris qu’ils font ci-dessous.

Vendredi Choix de pari NBA

John Ewing: Spurs at Nets

Propagation: filets -3,5

Plus / Moins: 224

Heure: 19 h 30 ET

Les Nets ont été affreux lors de leur dernier match. Memphis a mis Brooklyn en déroute 118-79. La mauvaise performance offensive des Nets était une mauvaise nouvelle pour les 64% des parieurs qui ont misé plus de 223, les sous étant facilement encaissés.

Les parieurs occasionnels ont tendance à laisser les événements récents influer sur la façon dont ils parient une équipe à l’avenir. Après avoir marqué 79 points, le public pourrait être tenté de parier sur les Nets ce soir. Mais l’histoire suggère que les équipes ont tendance à rebondir, surtout après de mauvais matchs offensifs.