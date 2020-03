Choix des Lakers contre Clippers, cotes et prédictions de paris: une valeur supérieure / inférieure?

Lakers at Clippers Picks, Cotes et pronostics de paris

Propagation: Clippers -2,5

Plus / Moins: 225,5

Heure: 15 h 30 ET

Chaîne de télévision: ABC

Cotes du samedi soir et via PointsBet. Obtenez jusqu’à 275 $ de paris gratuits sur PointsBet dès aujourd’hui ou consultez d’autres offres et avis sur le meilleurs paris sportifs en ligne.

La dernière fois que nous avons vu ces deux équipes jouer, c’était le jour de Noël. Il s’agit du troisième opus, et nous attrapons les deux équipes à un bon moment, car elles dominent la ligue au cours des dernières semaines.

Quelle équipe a l’avantage ici? LeBron James & Co. suivra-t-il leur impressionnante victoire à Milwaukee ou les Clips continueront-ils de montrer qu’ils sont les meilleurs de la ligue lorsqu’ils sont en pleine santé? Décomposons-le ci-dessous.

Tendances de paris à connaître

Dans les matchs de conférence des Clippers, les paris sous le total ont une fiche de 22-16 cette saison. Dans les seuls jeux de division, les paris sous le total sont 6-3. Les deux premiers matchs entre ces deux équipes cette saison ont tous deux été inférieurs au total.

Les Lakers ont été impressionnants récemment, couvrant l’écart dans huit de leurs 10 derniers matchs. Et ils ont excellé à cet endroit cette année, avec une fiche de 6-1 contre l’écart (ATS) en tant qu’outsider.

Bataille hebdomadaire de Wob

Chaque semaine cette saison NBA, Wob choisit une bataille NBA spécifique pour parier. Le pari de cette semaine est un par excellence: qui marquera le plus de points – LeBron James ou Kawhi Leonard?

Vous avez tous choisi de prendre le côté LeBron de l’hélice, et PointsBet a augmenté les chances encore plus, de -105 à +105.

Cliquez ici pour parier sur la bataille de Wob à des cotes boostées!

Mears: Comment je handicape ce jeu

Ces équipes ont été impressionnantes ces derniers temps, se classant parmi les trois premiers avec les Milwaukee Bucks dans le classement net au cours des deux dernières semaines. Et juste vendredi, les Lakers ont pris les devants contre ces Bucks, gagnant à deux chiffres contre Giannis Antetokounmpo & Co.

Les Lakers l’ont fait presque entièrement grâce à la défense, qui s’est classée deuxième au cours des deux dernières semaines, n’accordant que 101,0 points pour 100 possessions. Les Clippers ont également été incroyablement défensifs dans ce laps de temps, se classant troisième, mais ils ont également été parmi les cinq premiers en attaque. Les Lakers? Seulement 25e en note offensive.

Ces équipes se sont rencontrées deux fois cette année, et elles sont toutes deux venues dans des circonstances étranges. La première rencontre était le premier match de l’année en octobre: ​​une victoire des Clippers 112-102 sans Paul George. Et puis ils se sont rencontrés le jour de Noël: une victoire 111-103 Clippers avec Paul George.

Brian Rothmuller / Icon Sportswire via .. Sur la photo: Kawhi Leonard

Le premier match a été plus lent, mais l’affaire de Noël était à peu près ce que vous attendez de ces équipes … peut-être un peu plus lent que la moyenne. Et pourtant, les totaux ont tous deux chuté – et les sous ont atteint des chiffres bien inférieurs à ceux du marché actuel.

Dans les deux matchs, les deux équipes ont eu du mal par rapport à la normale autour de la jante, ce qui est honnêtement un très bon signe pour les Clippers, qui n’ont pas vraiment de superbes centres de protection de jante sur le papier. Ils ont été surpris à cet égard cette année, et ce sera la clé pour battre les Lakers, qui préfèrent attaquer la jante plutôt que de tirer à l’extérieur; les Lakers démarrent essentiellement trois centres et aiment vraiment utiliser leur taille et leur athlétisme aux côtés de LeBron.

Parmi les quatre performances offensives (deux pour les Clips, deux pour les Lakers), une seule était assez solide. C’était les Clips dans le match d’ouverture, bien que cela soit principalement dû au tir incroyablement chaud du milieu de gamme, qui sera toujours un aspect volatil du jeu.

Je pense que la chose la plus importante pour moi est à quel point ces défenses ont été impressionnantes ces derniers temps – et contre de très bonnes équipes. Les Clips ont tout simplement mis fin à l’attaque des Rockets à petite balle l’autre soir, et les Lakers vendredi ont eu un stratagème intelligent contre les Bucks qui a parfaitement fonctionné. Ces équipes sont enfin en bonne santé et fonctionnent comme des prétendants au titre.

[World Wide Wob: It’s Becoming Clear, This Is The Clippers’ Year]

En conséquence, je pense qu’il y a une certaine valeur sur le dessous ici à 225,5. Les Lakers de l’autre soir n’étaient pas vraiment bons contre les Bucks, ce qui est vraiment logique. Les Bucks jouent un schéma de défense extrême qui laisse complètement tomber leurs gros et oblige l’équipe à gagner en tirant de l’extérieur. Ce n’est pas quelque chose que les Lakers sont vraiment équipés ou veulent faire, et ils ont atteint seulement 20,0% de leurs 3. Encore une fois, ils ont gagné uniquement grâce à la défense.

Le schéma défensif des Clippers n’est pas le même que celui des Bucks, mais ils sont l’une des meilleures équipes cette saison pour décourager les tirs au rebord, ce qui est si crucial contre les Lakers. C’est un peu plus délicat de l’autre côté de la balle: les Clips prennent un groupe de milieu de gamme, et ils comptent sur leurs étoiles pour créer elles-mêmes et faire des tirs difficiles. Parfois, ceux-ci entrent; parfois non. Souvent, nous ne voulons pas admettre la variance d’un match de basket.

Mais nous devons encore essayer de trouver un avantage, et je pense que c’est à la traîne compte tenu de ce que nous avons vu de ces deux équipes dans leurs affrontements ensemble cette année et de la façon dont ils ont joué contre d’autres équipes récemment. Celles-ci ressemblent aux deux meilleures équipes de la ligue, et elles jouent sur une chaîne défensive en ce moment. Je ne serais pas surpris de voir un duel de conférence au rythme plus lent qui se dirige vers le dessous comme s’il y a maintenant deux matchs de suite.

Choix: Moins de 225,5

[Bet now at PointsBet. NJ only.]

Note de l’éditeur: les opinions sur ce jeu proviennent des auteurs individuels et sont basées sur leurs recherches, analyses et perspectives. Ils sont indépendants et ne correspondent pas toujours aux meilleurs paris basés sur des algorithmes de Sports Insights.