Choix du personnel du tournoi King of the Hill de la NBA: Giannis devrait-il être le favori en tête-à-tête?

Ici à The Action Network, nous avons pour mission de déterminer le meilleur joueur 1 contre 1 de la NBA. Pour ce faire, hier, nous avons publié une tranche de 64 joueurs pour ce tournoi, et à partir de samedi, nous simulerons chaque match 1 contre 1 en NBA 2K20.

Mais, bien sûr, nous ne pouvions pas simplement le laisser là. Nous sommes une société de paris sportifs, nous voulions donc publier nos propres cotes de paris sur ce tournoi.

Nous avons déjà publié les cotes et les horaires pour le premier tour ainsi que les cotes pour gagner chaque région et le tournoi dans son ensemble.

Maintenant, nos panélistes – Rob Perez, Matt Moore, Byran Mears et Justin Phan – font leur choix pour le vainqueur du tournoi King of the Hill.

Rob Perez: Giannis Antetokounmpo (+400)

Vous êtes sur le point d’assister à la puissance de feu de cette station de combat armée et pleinement opérationnelle. C’est très ennuyeux de choisir une tête de série, mais quelqu’un d’autre que Kawhi Leonard prévoit-il d’arrêter cet homme dans un espace ouvert?

Même si Giannis ne peut pas tirer, il peut simplement lancer le ballon sur le bord et se le passer dans la peinture. Son athlétisme, sa physique et ses dimensions de basket-ball sont sans précédent. Oh, et au fait, il est très probablement le joueur défensif de l’année.

Bonne chance pour avoir un regard ouvert contre lui. Il n’y a personne pour vous mettre un écran pour vous débarrasser de cet étranger de sept pieds. Vous êtes seul et vous mourrez.

Matt Moore: LeBron James (+420)

J’ai plaidé pour que Giannis remporte le titre de MVP sur James, mais c’est pour la performance de la saison individuelle dans un environnement 5 contre 5. Le support de James est plus facile, il n’est pas susceptible d’affronter une grosse aile ou une aile oméga avant les quatre derniers. Il est un choix pour moi contre Kevin Durant, mais je donne un léger avantage à James en fonction de son physique.

LeBron apporte l’avantage de la force physique et de l’athlétisme des grands contre les gardes et un avantage sur Giannis lors d’une éventuelle finale. Il est le meilleur joueur de la ligue au cours des 12 dernières années. Je pense que s’il avait eu un autre mensonge, peut-être qu’il descend (il a des faiblesses, surtout à 35 ans).

Mais avec où il a atterri dans notre tournoi? Il a le meilleur coup.

Salut au roi.

Bryan Mears: Giannis Antetokounmpo (+400)

Les joueurs de la NBA comme Rudy Gobert, Leonard et d’autres, se taillent la part du lion des éloges du public sur le côté défensif du parquet. Mais si nous parlons d’un tournoi 1 contre 1, où vous devez avoir de la longueur, de la rapidité, une protection de la jante, de l’agilité, etc., Giannis est le meilleur défenseur du monde. Je ne sais pas comment vous marquez régulièrement sur un 7 pieds avec ses compétences.

La seule question est l’offense, en particulier la fusillade. Mais cela ne fera que lever la tête vers la fin du tournoi, et qui sait ce qui arrivera aux autres joueurs d’ici là. Il y a très peu de joueurs, le cas échéant, qui peuvent l’empêcher de monter sur la jante, et il y a une chance qu’il n’affronte même aucun d’entre eux. Giannis a le plancher et le plafond les plus hauts. C’est un monstre sur NBA 2K. Il doit être le choix.

Kawhi est peut-être le seul joueur de la ligue sans véritable faiblesse. Il est le meilleur tireur d’élite et a prouvé qu’il peut marquer efficacement à chaque endroit du sol. En tant que point focal de l’offensive de son équipe, il a tiré exactement 50/40/90 au cours de ses deux dernières séries éliminatoires.

À l’autre bout de la piste, il a terminé au 95e centile ou mieux à sa position de taux de vol chaque année où il est dans la ligue. Il a la taille pour combattre Giannis et Joel Embiid autour de la jante, et la rapidité latérale pour enfermer James Harden et Kyrie Irving sur le périmètre.

Descendez la liste de contrôle de ce dont vous avez besoin pour gagner King of the Hill – obtenir des seaux, obtenir des arrêts, forcer des revirements, rebondir la balle, s’adapter à différentes confrontations – et Kawhi est le choix logique. S’il y a une raison d’aller avec Giannis à la place, c’est que Kawhi a le chemin le plus difficile vers la finale avec Durant l’attendant probablement en quart de finale.