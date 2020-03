Choix du système de paris du lundi de la NBA: Exploiter les récentes performances ATS dans Trail Blazers vs Magic

Crédit:

Todd Kirkland / .. Sur la photo: CJ McCollum # 3 des Portland Trail Blazers

02 mars 2020, 17h35 HNE La cote mise à jour dans le match de lundi entre les Portland Trail Blazers et Orlando Magic classe le Magic en tant que favori à 7 points à couvrir à la maison. trois matchs de suite et sera sans Damian Lillard.John Ewing explique comment parier ce match en utilisant notre base de données Bet Labs.

Le Magic est favori à 7 points à domicile contre les Blazers lundi (19 h HE). Comme l’indique la ligne, Orlando et Portland sont deux équipes qui évoluent dans des directions opposées.

The Magic a remporté cinq de ses six derniers matchs et est actuellement le 7e tête de série dans l’Est. Les Blazers en ont perdu trois d’affilée et six sur sept.

Orlando devrait gagner, mais le Magic couvrira-t-il? En utilisant les données de paris historiques, voyons comment les parieurs avertis peuvent trouver de la valeur dans le match de ce soir.

Trail Blazers contre Magic NBA Betting System Pick

Trail Blazers contre Magic NBA Betting System Pick

Les parieurs à contre-courant achètent de mauvaises nouvelles et se vendent bien. Cela signifie souvent prendre des chiens de route, parier des équipes qui n’ont pas couvert et effacer ceux qui ont encaissé des billets lors de leur match précédent.

