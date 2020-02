Choix du système de paris Pacers vs Knicks: comment trouver de la valeur avec les équipes de NBA

Crédit:

Photo de Ron Hoskins / NBAE via .. Sur la photo: l’ictor Oladipo # 4 des Indiana Pacers high fives a teammate

21 févr.2020 10h29 EST

Les New York Knicks sont mauvais. Je sais, je ne suis pas exactement les dernières nouvelles ici. Seulement quatre équipes – les Golden State Warriors (.214), les Cleveland Cavaliers (.259), les Atlanta Hawks (.281) et les Minnesota Timberwolves (.302) – affichent des pourcentages de gains inférieurs à ceux des Knicks .309.

Cependant, grâce aux écarts de points qui constituent un handicap pour les équipes pauvres, même le pire de la ligue peut apporter de la valeur car tout ce qu’ils ont à faire est de couvrir, pas de gagner.

Pourtant, il peut être difficile pour les parieurs les plus dévoués, même les plus dévoués, de faire ces jeux laids, surtout à la fin de la saison, lorsque certaines équipes peuvent se battre pour de meilleurs choix de repêchage.

Cotes du vendredi à 10 h HE.

Dans cet esprit, je me suis tourné vers l’un de nos systèmes de paris Action PRO pour trouver de la valeur dans le match Pacers vs Knicks de ce soir (19h30 HE).

Choix du système de paris Pacers vs Knicks

Basé sur le système de paris Fade Tanking Teams PRO, les Knicks sont prêts à disparaître ce soir contre les Pacers.

Comme vous pouvez le voir, à la fin de la saison (définie comme le numéro de match 55 et au-delà), les pires équipes de la ligue (pourcentage de victoires inférieur à 40%) sont de terribles interprètes en tant que chiens à la maison contre ceux qui tentent toujours de se positionner en séries éliminatoires, comme les Pacers.

Au moment de la rédaction de cet article, plus de 80% des parieurs mettent les points avec l’Indiana, et l’histoire dit que c’est un bon endroit pour faire pivoter une stratégie de paris à contre-courant et se ranger du côté des masses.

Choix du système PRO: Pacers (-6,5)

