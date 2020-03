Chris Bosh et sa famille envoient un drôle de message “Bored In The House”

La famille Bosh a certainement adopté la tendance actuelle du Tik Tok. L’ancien attaquant de la NBA Chris Bosh s’est rendu sur Twitter dimanche pour partager une vidéo hilarante de lui et de ses jeunes enfants en train de danser “Backpack Kid”, avec la légende “S’il vous plaît, faites votre part restez à la maison” au milieu de la pandémie de coronavirus.

FAITES VOTRE PARTIE 🙏🏿😂🤣 #StayAtHomeAndStaySafe #QuarantineLife #BoshFamily pic.twitter.com/NRW3sLPeAb

– Chris Bosh (@chrisbosh) 29 mars 2020

Chris Bosh se joint à la liste croissante des athlètes qui ont récemment lancé des appels à l’isolement après que le meneur des Rockets de Houston, Russell Westbrook, a fait de même samedi.

La saison NBA 2019-2020 reste suspendue alors que les leaders d’opinion continuent de chercher la meilleure façon de lutter contre la propagation du coronavirus.

Il y a eu une urgence croissante parmi le grand public de rester à la maison dans un effort pour limiter la propagation, avec des modes Internet surgissant à gauche et à droite encourageant les pairs à rester à la maison chaque fois que possible.

Bien sûr, l’isolement permet également à des familles comme les Bosh de passer plus de temps ensemble et d’éclairer les chronologies de chacun avec des vidéos amusantes.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez les matchs de la NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet des scores dans la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.