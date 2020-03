Chris Boucher a rompu la quarantaine et en est désolé

Dans la lutte contre coronavirus l’engagement de tous les citoyens est non négociable et Chris Boucher Il a trahi la confiance de ses compatriotes en sautant la quarantaine à laquelle les membres du personnel de Toronto Raptors. Juste un jour après avoir entendu le positif de Rudy Gobert et des Canadiens déjà confinés chez eux, l’attaquant de 27 ans s’est rendu dans une épicerie. Il a donné un résultat négatif lors des tests suivants et il y a quelques heures, il s’est excusé pour son irresponsabilité.

Chris Boucher a présenté des excuses pour avoir violé l’auto-quarantaine de l’équipe. pic.twitter.com/VFl6o6oXoa

– Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) 16 mars 2020

