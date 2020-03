Chris Childs surpassé par Michael Jordan

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixé à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Même si les Nets du New Jersey ont perdu 97-93 contre les Chicago Bulls (score plein), 16 mars 1996 était un grand jour pour Chris Childs. Le point de deuxième année a inscrit son premier triple-double NBA, terminant avec 18 points sur un tir de 6 pour 17 (2 pour 5 en profondeur), 14 passes décisives et 10 rebonds.

Shawn Bradley a réussi un double-double (17 points et 12 rebonds) et Armen Gilliam a mené les Nets avec 21 points.

Mais Michael Jordan était trop pour les Nets – aux deux extrémités du terrain. La légende a marqué 37 points et 16 rebonds. Jordan a également effectué cinq passes décisives, bloqué trois tirs et réussi un vol.

Parmi les autres joueurs des Bulls à terminer à deux chiffres, il y avait Steve Kerr (10 points), qui a ensuite entraîné Kevin Durant tandis que l’attaquant des Brooklyn Nets était avec les Golden State Warriors.

.