Chris Chiozza, Floride, battu en Elite Eight

Bien qu’il y ait encore de l’espoir pour la NBA de couronner un champion de 2020, il n’en va pas de même pour le basket-ball universitaire. Lorsque les organisations sportives professionnelles ont suspendu leurs saisons en réponse à la nouvelle épidémie de coronavirus, la NCAA a annulé tous les tournois d’hiver – y compris les tournois de basket-ball masculin et féminin.

Comme il n’y aura pas de casse-crochets ou d’histoires sur Cendrillon cette année, Fil de filets tentera d’aider les fans à obtenir leur correctif de March Madness en revenant sur les performances et les runs qui présentaient les joueurs actuels des Brooklyn Nets:

26 mars 2017

Après avoir éliminé la N ° 13 ETSU par 15 points et battu la Virginie n ° 5 par près de 30, la Floride n ° 4 a fait face à son premier véritable défi du tournoi de basket-ball masculin NCAA 2017 dans son match Sweet 16 avec le Wisconsin n ° 8.

Pourtant, les Gators ont été victorieux, remportant 84-83 alors que le futur gardien des Brooklyn Nets Chris Chiozza a marqué cinq de ses huit points sur le banc en prolongation – ce qui comprenait son tir vainqueur.

Chiozza a également récolté cinq mentions d’aide, quatre rebonds et un vol.

“J’allais passer, mais j’allais vraiment à la jante”, a déclaré Chiozza à propos de son gros tir après la victoire. “Mais ils ont fait un bon travail pour me cogner et me ralentir, et c’était le coup que j’avais, donc je devais avoir celui-là.”

Après la victoire sauvage, la Caroline du Sud n ° 7 est arrivée.

La Floride a pris une avance de 40-33 à la mi-temps, mais les Gamecocks ont renversé la vapeur en deuxième mi-temps pour gagner 77-70 et se qualifier pour le Final Four.

Chiozza a marqué neuf points sur un tir de 3 pour 10 (2 pour 7 depuis le plus profond) sur le banc. Il a également terminé avec quatre passes décisives, trois rebonds et deux interceptions.

La course March Madness en Floride en 2017 s’avérera être la plus longue des Gators pendant le temps de Chiozza à l’université.

