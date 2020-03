Chris Paul a déçu que Spike Lee n’était pas au MSG pour Thunder vs. Knicks

Pour toute une génération de fans de basket-ball, Spike Lee est synonyme des New York Knicks. Un rendez-vous sur son siège sur le court pendant plus de 20 ans, la semaine dernière, le monde entier de la NBA a remarqué que Lee avait ce qui est devenu une querelle très publique avec l’organisation.

Au cours de la semaine, les parties n’ont montré aucun signe d’écrasement de leur bœuf, et avec le Thunder effectuant sa seule visite au Madison Square Garden vendredi soir, Chris Paul a fait savoir où il en était.

Dans ce qui semblait être un peu un hommage, Paul a écrit «Faites la bonne chose» sur ses baskets avant de sortir et de faire un effort de 21 points et 12 aides. Il a mené le Thunder à une victoire de 126-103 à New York, mais était encore quelque peu déçu après le concours.

Lee, qui a juré de ne pas retourner au Madison Square Garden pour le reste de la saison, n’était pas sur place pour assister à la représentation.

«Je connaissais Spike depuis un moment, mec et, shoot, j’avais parlé à Spike il y a quelques jours, impatient qu’il soit ici au match pour me regarder jouer, car je n’ai pas joué ici depuis deux ans. Je n’ai pas joué ici – 15 ans que je suis dans la ligue, j’aurais peut-être joué ici comme huit fois ou quelque chose comme ça, je manque toujours ce match, donc j’étais excité de voir Spike et je n’ai pas pu le voir . “

Les commentaires de Paul et le moment de la situation sont intéressants car l’ancien agent de Paul, Leon Rose, a été officiellement nommé président des Knicks de New York la semaine dernière. Peu de temps après, des rumeurs ont commencé à tourbillonner selon lesquelles Rose pourrait être enclin à chercher un accord pour Paul pendant l’intersaison.

À tout le moins, il y a une certaine affinité entre les deux. Les commentaires de Paul et son hommage à Lee, cependant, ne le font pas nécessairement aimer les patrons de Rose chez MSG.

Avec la victoire, le Thunder est passé à 39-24 sur la saison alors qu’il cherche à balayer son rapide voyage de trois matchs sur la conférence de l’Est lors de sa visite des Celtics dimanche.

