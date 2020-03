Chris Paul a demandé de garder Jayson Tatum lors d’un arrêt gagnant à Boston

Dimanche, le Thunder a réussi ce qui semblait être une tâche improbable, alors qu’il remportait une victoire 105-104 contre les Celtics au TD Garden. Jouer les trois matchs en cinq nuits a été assez difficile, mais le dernier match du voyage a été contre l’équipe la plus difficile, et c’est souvent une recette pour un désastre.

C’était presque dans ce cas aussi.

Grâce à un vol de dernière seconde de Dennis Schroder (27 points), le Thunder a réussi à arracher la victoire aux mâchoires de la défaite, alors que le jeune gardien marquait le panier avec 8,5 secondes à jouer.

Bien que cela ait aidé le Thunder à avancer, Boston avait encore beaucoup de temps pour une tentative de placement sur le terrain gagnant. À ce stade, cependant, Chris Paul a choisi de prendre les choses en main.

En dépit de l’abandon d’une hauteur appréciable à Jayson Tatum, Paul a attiré la mission défensive sur le jeune All-Star et a aidé à le forcer à manquer. Le Thunder a finalement prévalu.

Après le concours, lors de sa rencontre avec les journalistes, Erik Horne de The Athletic a vu Paul devant la caméra, révélant qu’il avait spécifiquement demandé la cession à Tatum de la possession fatidique du match.

«J’ai dit à l’entraîneur que je voulais garder Jayson parce que j’avais l’impression qu’ils iraient le voir, mais je veux dire, je travaille avec JT l’été, nous jouons au cerceau. Je veux dire, si vous lui demandez, il a probablement eu le coup qu’il voulait, mais je voulais juste lui faire du mal. »

C’est ce qu’il a fait et c’était évident. Paul n’a jamais été du genre à reculer devant un défi, et sa prise en charge de la tâche difficile (et de sa réussite) est un microcosme du leadership qu’il a fourni au Thunder surpassant toute la saison.

«J’adore la défense et j’aime ce défi, tu vois ce que je veux dire? Donc, s’il allait gagner, ce serait sur moi… À ce stade de ma carrière, je garde plutôt un gars dans le poste que sur le périmètre. »

Les Celtics sont l’une des meilleures équipes de la Conférence Est, mais ont connu des difficultés depuis la fin de la pause des étoiles. La défaite contre le Thunder les fait tomber à 4-5 depuis la pause, comparativement à leur fiche de 10-2 lors de leurs 12 derniers matchs menant à la classique de mi-saison.

Après trois matchs consécutifs, les Thunder retournent à Oklahoma City où ils accueilleront l’Utah Jazz mercredi soir.

