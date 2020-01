Chris Paul a donné des conseils de rencontres à Darius Bazley, a emmené sa mère aux débuts de la NBA

En plus de sa réputation de concurrent féroce et de futur futur Temple de la renommée, Chris Paul est connu pour son mentorat.

Sa relation avec la star de deuxième année d’Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander et ses gestes généreux, tels que l’achat de tous les costumes personnalisés de ses coéquipiers, ont été largement diffusés. Mais il y a d’autres choses que la garde vétéran fait qui passent sous le radar.

Comme indiqué dans un récent article de Rohan Nadkarni de Sports Illustrated, “les jeunes joueurs de Thunder ont également récolté les fruits d’avoir quelqu’un comme Paul dans l’organisation, à la fois sur et hors du terrain”, en particulier Darius Bazley, qui a déclaré:

Le swingman débutant Darius Bazley a obtenu des conseils de Paul sur tout, depuis les habitudes de travail jusqu’à trouver comment trouver une femme avec qui il devrait s’installer. La maman de Bazley allait rater le premier match de sa carrière NBA – un match sur route contre les Jazz – jusqu’à ce que Paul le découvre. Paul a mis Bazley en contact avec sa propre famille pour rectifier la situation. Effectivement, la mère de Bazley était en Utah pour regarder son fils faire ses débuts.

Ce sont ces exemples de leadership de Paul qui font partie de la raison pour laquelle Sam Presti l’a amené à Oklahoma City dans le commerce des Houston Rockets pour Russell Westbrook. Par tous les comptes, le directeur général de Thunder ne pourrait pas être plus heureux de la façon dont l’affaire a fonctionné pour les deux parties, déclarant:

Son professionnalisme, ses perspectives et sa maturité se situent à un autre niveau. Nous traversons nous-mêmes une transition, donc c’est quelque peu poétique, comment il est revenu à ce stade de la chronologie organisationnelle et comment il a élevé notre équipe. Tout ce que je peux dire, c’est que Chris a été tout ce que nous pouvions espérer et plus encore.

Et il ne semble pas que Paul aille bientôt.

Il était catégorique sur le fait de ne pas décliner son option de joueur de 44,2 millions de dollars pour la saison 2021-2022, ce qui rendra difficile de le déplacer avant la date limite du 6 février.

Paul va être à Oklahoma City pour le long terme, au moins jusqu’à la fin de la saison. Et cela semble être une bonne chose pour toutes les personnes impliquées.

