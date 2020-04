Chris Paul a fourni des boissons pour Jazz coincé dans les vestiaires de Thunder

The Athletic’s Shams Charania, Sam Amick et Tony Jones ont publié un article détaillé sur ce qui s’est passé cette nuit-là à Oklahoma City lorsque Rudy Gobert a été diagnostiqué avec le coronavirus et les jours qui l’ont précédé dans l’organisation Utah Jazz.

Il y avait une petite section dans l’article qui mentionnait un meneur du Thunder en train de décrocher l’une de ses meilleures passes décisives de la saison.

Alors que les Jazz étaient mis en quarantaine dans les vestiaires de la Chesapeake Energy Arena, Chris Paul a apparemment envoyé des boissons alcoolisées pour les aider à se détendre un peu pendant la situation stressante.

“L’une des meilleures choses de la soirée a été Chris Paul essayant de nous procurer des rafraîchissements, ce qui était super”, a déclaré l’entraîneur-chef de Jazz Quin Snyder à The Athletic. “C’était un beau geste.”

Des détails ont également été révélés sur la recherche par Jazz d’un hôtel dans la région d’Oklahoma City. Royce Young d’ESPN a rapporté cette nuit-là qu’ils se préparaient à dormir dans l’arène, mais l’équipe a finalement quitté.

L’Athletic a précisé qu’au moins 50 lits d’urgence avaient été apportés à la Chesapeake Energy Arena pour l’équipe, mais l’Utah voulait un hôtel.

Ce n’est que vers 1 heure du matin qu’un Residence Inn près de l’aéroport a accepté de les accueillir.

La plupart des hôtels que l’équipe avait demandés ont refusé de les autoriser car ils craignaient que le coronavirus ne se propage d’une personne qui aurait pu être en contact avec Gobert ou une autre personne infectée.

Le lendemain matin, le Jazz a pris un vol charter vers l’Utah.

