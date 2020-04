Chris Paul chérit le temps avec sa famille alors que la saison NBA est suspendue

La pandémie de COVID-19 a provoqué des temps difficiles pour beaucoup, mais en même temps, elle a également aidé les gens à voir davantage de points positifs dans la vie.

Chris Paul, le gardien du Thunder d’Oklahoma City, a eu cette perspective différente. Selon Mark Medina des USA AUJOURD’HUI, Paul a apprécié le temps qu’il passe avec sa famille pendant que la NBA est en pause. Paul et sa famille ont une maison à Encino, en Californie, et il aide ses enfants, Chris et Camryn, à faire leurs devoirs et à les inclure dans ses séances d’entraînement.

“C’est le plus que nous ayons tous pu être ensemble”, a déclaré Paul. «C’est le cas pour de nombreuses familles à la maison. C’est une de ces choses où vous apprenez de nouvelles choses et apprenez à ne pas prendre certaines choses pour acquises. “

La nuit où la saison NBA a été suspendue, Paul était sur le terrain au Chesapeake Energy Arena. Une fois qu’il a entendu que la saison était suspendue, il ne pensait qu’à sa famille.

“Mon premier réflexe a été de retrouver ma famille”, tout le monde pense au jeu et à ce qui s’est passé cette nuit-là. Mais mon premier réflexe a été de retrouver ma famille, ma femme et mes enfants. »

En plus d’aider ses enfants à faire leurs devoirs, Paul avait également son fils, Chris, à ses côtés lors de sa compétition de CHEVAL contre la garde du ciel de Chicago Allie Quigley.

Avec Paul ayant du temps en famille de qualité, c’est une note de positivité qui pourrait aider lui et les autres à traverser une période difficile.

.