Chris Paul confirme qu’il a échangé des échanges pour Stephen Curry et Klay Thompson

C’est de l’histoire ancienne à ce stade, mais pour une raison quelconque, nous sommes tous amoureux des histoires liées au mouvement des joueurs, même lorsque le mouvement proposé n’a pas réellement eu lieu.

Tel est le cas avec un scénario commercial Chris Paul qui était sur le point de se concrétiser en 2011. Paul, toujours sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (bien qu’ils aient été nommés les Hornets à l’époque), réfléchissait à son avenir. Il serait finalement échangé aux Los Angeles Clippers en échange d’un forfait intitulé par Eric Gordon.

Il a presque été confié aux Golden State Warriors pour – obtenez ceci – Stephen Curry et Klay Thompson.

Cependant, Paul n’était pas trop enthousiaste à l’idée de déménager dans la région de la baie, alors il a fait savoir qu’il ne serait pas disposé à re-signer avec les Warriors à long terme. Sans une telle assurance, les Warriors se sont naturellement retirés du commerce.

Imaginez comment une histoire différente aurait pu se jouer si ce commerce avait réellement eu lieu. Paul en a discuté avec Paul Rivera et Maverick Carter sur UNINTERRUPTED.

Oui, je m’en souviens. Histoire vraie, cela s’est produit avec quelques équipes. En fait, je n’ai jamais voulu sortir de l’Ouest. Je suis né et j’ai grandi sur la côte Est, tu vois ce que je veux dire? Donc je n’ai jamais été fou de L.A.et tout ça jusqu’à ce que je sois finalement sorti ici et que j’aie vécu ici. A cette époque, tout ce que je savais sur la Baie – parce que j’étais là pour jouer aux jeux et que tout était si accidenté – était Full House… Mais tout arrive pour une raison.

Pour ceux plus jeunes que Paul, Full House était une sitcom populaire à San Francisco qui a duré de 1987 à 1995.

En 2011, croyez-le ou non, la région de la baie n’était pas réputée pour le basket-ball et les championnats dynastiques, il est donc difficile de blâmer Paul.

De toute évidence, à la suite de l’accord bâclé pour Paul, les Warriors allaient rédiger Draymond Green, Harrison Barnes, Festus Ezeli et Kevon Looney. Ils embaucheraient Steve Kerr et deviendraient la meilleure équipe de saison régulière de l’histoire de la NBA. Ensuite, bien sûr, ils signaient Kevin Durant.

Trois championnats NBA plus tard, ils avaient battu LeBron James pour leurs trois championnats. Compte tenu de sa proximité avec «The King», on ne peut que se demander si James aurait six championnats à son actif si Paul avait choisi de réellement emmener ses talents à Oakland.

On ne peut que se demander.

