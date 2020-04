Chris Paul dans l’orbite des Lakers

Alors que la saison régulière de la NBA est toujours arrêtée à cause du coronavirus, Des informations puissantes sur le marché pour la prochaine campagne circulent déjà.

Le grand nom des dernières heures a été Chris Paul lié aux Lakers de Los Angeles. Le gardien d’Oklahoma City Tunder serait le grand objectif des Lakers, qui tenterait de constituer un grand trois spectaculaire: celui qui formerait Lebrton James, la star de la franchise, Anthony Davis (La Ceja) et Chris Paul.

L’information a été donnée par Sam Quinn sur CBS. dans une opération qui pourrait signifier le départ de pièces comme JaVale McGee ou Danny Green, qui entreraient dans l’échange.

L’amitié entre Chris Paul et Lebron James, l’une des personnes ayant le plus de poids dans les décisions de la franchise angelina, serait la clé pour que l’opération porte ses fruits. Paul est l’un des meilleurs amis de la ligue de James et ils ont même passé l’été avec d’autres stars comme Carmelo Anthony.

En ce moment les Lakers, attendant de voir le retour de la compétition, ils sont l’un des grands favoris pour obtenir l’anneau cette saison.

