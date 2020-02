Chris Paul décrit que le commerce de simulation avec LA n’a jamais fait l’objet d’un veto

Il fut un temps où Chris Paul et Kobe Bryant auraient pu être coéquipiers des Lakers. Un échange entre Charlotte et Los Angeles était en place, mais l’ancien commissaire de la NBA, David Stern, a décidé de rejeter l’accord.

Paul, qui s’est finalement retrouvé avec les Clippers après le veto, a récemment expliqué ce que cela aurait été de jouer aux côtés de Bryant, qui a été tué dans un accident d’hélicoptère à l’extérieur de Los Angeles le mois dernier.

“Et si ce commerce avait eu lieu avec les Lakers?” Bleacher Report a demandé à Paul dans une récente interview individuelle.

“Je savais que (question) allait venir”, a déclaré Paul. “Il est encore plus fou de penser maintenant, étant donné la situation au cours des derniers mois – perdre Kobe et David Stern.

“Ça aurait été spécial”, a ajouté Paul à propos des Lakers. «J’en parle à certains moments. Kobe et moi avons effectivement téléphoné et parlé de ceci et de cela. Mon frère et moi étions sur le point de prendre un vol pour L.A.

“Il y a des moments où je pense,” Cela aurait été (spécial) “, mais je ne peux pas me laisser entraîner. Tout a fonctionné. »

Maintenant avec l’Oklahoma City Thunder, mais jamais avec les Lakers, Paul est reconnu comme l’un des meilleurs meneurs de jeu que la NBA ait jamais connus. Lors de ses 57 apparitions cette saison, l’ancien hors concours de Wake Forest a tourné en moyenne de 17,5 points sur 48,6% de tirs (36,1% de l’extérieur de l’arc), 6,7 passes décisives, 5,1 rebonds et 1,5 interceptions.

Paul n’a jamais eu l’occasion de jouer dans un uniforme des Lakers, mais il semble qu’il ait pensé à ce qui aurait pu être une ou deux fois.