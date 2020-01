Chris Paul dit que Rockets savait qu’il ne voulait pas échanger avec Thunder

Dans une nouvelle interview avec Sports Illustrated (SI), l’ancien meneur des Rockets Chris Paul a expliqué pourquoi il avait précédemment été “choqué” par le commerce intersaison qui l’avait envoyé de Houston à Oklahoma City.

Voici comment Paul a qualifié le processus de Rohan Nadkarni de SI:

Après la saison, j’ai tendu la main et dit: «Hé, si vous voulez aller dans une direction différente, faites-le nous savoir maintenant. De cette façon, nous pouvons trouver quelque chose. “Ils ont dit que nous n’essayons pas d’aller dans une direction différente. m’a demandé si je voulais aller à Oklahoma City. J’ai dit non, et il a dit: “Nous ne vous échangerons pas là-bas, parce que vous avez choisi de venir chez nous de L.A.” Il ne me doit rien, mais c’est là que toute la communication était.

Neuf fois NBA All-Star, Paul a récolté en moyenne 17,1 points et 8,0 passes décisives en 31,9 minutes par match sur deux saisons à Houston de 2017 à 2019. Lors de sa première saison, Paul était co-star aux côtés de James Harden pour une équipe un record de franchise 65-17 (0,793) en saison régulière.

Ces Rockets ont ensuite poussé les Warriors, champions en titre de la NBA, au bord de la finale de la Conférence Ouest avant de perdre Paul aux ischio-jambiers, ce qui s’est produit avec les Rockets en hausse de 3-2 dans la série des sept meilleurs. Le futur Temple de la renommée étant sorti, les Warriors se sont mobilisés pour remporter les deux prochains matchs pour remporter la série, et finalement le titre NBA de cette année.

Les Rockets ont remporté 12 matchs de moins lors de la saison 2018-19 suivante et ne sont pas revenus à la finale de la conférence, et le vétéran de 15 ans de la NBA a également manqué beaucoup de temps en raison de blessures en saison régulière.

L’équipe semblant avoir stagné, cela a probablement joué un rôle dans la décision de GM Daryl Morey de faire bouger les choses avec le commerce envoyant Paul au Thunder (avec les futurs actifs de projet) pour Russell Westbrook.

Alors que Westbrook a très bien joué pour les Rockets, et il semble être un bon candidat aux côtés de son ami proche à Harden, c’est Paul qui pourrait avoir le dernier mot. Bien qu’il ne voulait pas initialement aller à Oklahoma City, le Thunder (25-20) a largement dépassé les attentes jusqu’à présent cette saison et est actuellement n ° 7 dans la course éliminatoire de la Conférence Ouest – à seulement deux matchs des Rockets (26 -16) pour la place n ° 6.

Le Thunder a également battu les Rockets lors de deux de leurs trois rencontres depuis le match, comme en témoigne la victoire sauvage de lundi à Houston. À l’avenir, grâce à l’accord de Paul-Westbrook, le Thunder dispose de deux choix de première ronde de Houston et de deux droits de swap sur une période de quatre ans de 2023 à 2026.

Et après avoir été échangé en partie en raison de problèmes de blessure, Paul, maintenant âgé de 34 ans, n’a pas encore raté un seul match cette saison tout en menant le Thunder surpassé en tant que gardien de point de départ et général au sol.

Avec la saison 2019-2020 terminée à mi-chemin, les Thunder sont presque au niveau des Rockets au classement – et ils sont bien mieux placés pour l’avenir avec tous ces choix de l’accord.

Donc, même s’il y avait des sentiments durs initialement basés sur la perception du Thunder en tant qu’équipe en reconstruction et des Rockets en tant que candidat au championnat autoproclamé, la victoire semble avoir lissé les choses dans ce qui est devenu une saison de renaissance pour Paul.

Mais il est facile de comprendre son choc initial, si l’équipe lui demandait ce qu’il pensait d’un métier potentiel; a dit à Paul qu’ils ne le feraient pas après avoir entendu sa réticence; puis finalement fait le mouvement, de toute façon.

Du point de vue des Rockets, Marc J. Spears d’ESPN a récemment cité une source d’équipe qui a déclaré que Morey a dit à Paul qu’il y avait “une mince chance” qu’il puisse être envoyé au Thunder, et que ce message aurait pu être mal interprété par le camp de Paul en tant que déni total.

Il semble évident que Morey a sondé la ligue pour qu’un partenaire potentiel de la troisième équipe dans le commerce de Westbrook accepte Paul, après avoir appris son désir d’éviter le Thunder, mais n’a trouvé aucun preneur en raison de son gros contrat. En fonction de leur désir d’ajouter Westbrook, les Rockets ont ensuite fait le choix difficile d’aller de l’avant avec le déménagement, de toute façon.

Même s’il y avait un certain degré de retour sur parole, la priorité absolue pour presque toutes les équipes de la NBA est de faire tout ce qu’il faut pour mettre à niveau son alignement – ce que Paul semble comprendre. Une fois qu’il a signé un contrat de quatre ans maximum avec les Rockets en juillet 2018, il a abandonné le contrôle.

“Il ne me doit rien”, a déclaré Paul à propos de Morey dans l’histoire de mardi.

Mais étant donné que Paul a choisi Houston comme destination à son départ des Clippers de Los Angeles en juin 2017, et compte tenu de son statut de longue date comme l’un des meilleurs et des plus respectés joueurs de la ligue, il est compréhensible que les Rockets aient voulu considérer les souhaits de Paul, le cas échéant. possible.

Quoi qu’il en soit, sur la base des performances de sa nouvelle équipe cette saison, il semble clair que Paul est très content du Thunder maintenant – ce qui signifie que le scénario ne devrait plus s’éterniser.

Et à moins d’une confrontation improbable en séries éliminatoires, les Rockets et Thunder ne se retrouveront pas avant la saison 2020-21 NBA.

.