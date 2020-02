Chris Paul dit qu’il a eu la chance de faire équipe avec LeBron et D-Wade

Et si l’équipe de Banana Boat s’était réunie dans une équipe NBA? L’un des plus grands scénarios de l’histoire récente de la NBA, si les quatre amis qui sont venus définir une génération dans la NBA, s’étaient associés. Cette question, à savoir si Carmelo Anthony, LeBron James, Chris Paul et Dwyane Wade auraient pu rejoindre une équipe ensemble, est devenue un peu plus intéressante mercredi après-midi.

Taylor Rooks de Bleacher Report a interviewé Chris Paul sur le dernier épisode de son tournage “Take It There”, où le sujet de l’équipe de Banana Boat a été abordé. Bien que Paul ait été timide avec des détails, Rooks lui a fait admettre qu’une équipe avec LeBron, Paul et Wade était proche au cours de leur carrière au Temple de la renommée.

Paul ne dirait pas quelle année cela aurait pu être et il aurait été difficile pour eux tous de le faire compte tenu du montant d’argent que tous ces joueurs ont gagné individuellement au cours de leur carrière.

