Chris Paul donne «espoir et encouragement» dans une vidéo sincère

«C’est une excellente occasion pour nous tous d’intervenir et de diriger nos familles. La meilleure chose que nous pouvons tous faire en ce moment est d’essayer d’être aussi altruiste que possible. Je pense que bien souvent, nous nous disons tous: «mec, j’espère que ça va. Mec, j’espère que je vais bien, mais c’est un moment où nous devons nous assurer que tout va bien. Et assurez-vous que nous écoutons tous nos responsables de la santé dans nos communautés et que nous essayons de rester à la maison autant que possible. Et il ne s’agit pas seulement de nous en tant qu’individu, c’est de nous dans son ensemble. »

Paul a ajouté qu’il savait que c’était difficile, mais de «garder les autres à l’esprit». Il a crié aux médecins et aux professionnels de la santé, disant que nous voulions nous assurer que leurs efforts ne passent pas inaperçus.

Il s’est également adressé aux enseignants, leur donnant une certaine appréciation car ses enfants doivent maintenant faire leurs devoirs à la maison.

«Un énorme cri aux professeurs. Il y a eu beaucoup de matins ici maintenant essayant de remplir ce rôle avec mes enfants et utilisant juste ce temps comme une opportunité de se connecter et de se reconnecter. Je pense que cela nous donne beaucoup de perspective car nous sommes tous ici, passant beaucoup plus de temps à faire des choses que nous n’avons peut-être pas faites parce que nous sommes tous très occupés en déplacement. »

Il a également exhorté les gens à prendre le temps d’appeler leur famille, leurs amis et leurs proches, terminant la vidéo en disant qu’il envoyait «beaucoup d’amour de ma part et de ma famille».

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo avait déjà plus de 86 000 vues sur Twitter.

