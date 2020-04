Chris Paul donne le crédit à Steph Curry pour le crossover 2015: «il m’a eu»

Après s’être battu en séries éliminatoires à de nombreuses reprises, la compétition de Stephen Curry et Chris Paul est devenue l’une des rivalités les plus convaincantes de la NBA.

Malgré diverses performances notables des deux côtés, un moment entre Curry et Paul a survécu dans l’histoire des bobines de la NBA.

Fin mars 2015, les Golden State Warriors se sont rendus au Staples Center de Los Angeles pour un concours avec Paul, Blake Griffin et les Clippers.

Avec 2:30 à jouer dans la première mi-temps, Curry a dribblé dans la ligne de fond et a frappé le meneur de Los Angeles avec un affichage dribble éblouissant qui l’a laissé sur le sol. Avec Paul essayant de se relever, Curry a éclaboussé un pull en coin lisse qui a envoyé les fans de Warriors dans une frénésie.

Après être rapidement devenu viral pour le monde entier, le crossover lisse de Curry est toujours diffusé à travers des montages de cerceaux cinq ans plus tard.

Lundi, la paire de meneurs de jeu a rattrapé une vidéo en direct sur Instagram. Après avoir été poussé par la section des commentaires, Paul a évoqué le double crossover du joueur le plus utile de 2015.

L’Oklahoma City All-Star a rendu hommage à Curry pour l’avoir laissé tomber en défense.

Via Chris Montano sur Twitter:

Bien sûr, toutes ces personnes dans les commentaires disent quelque chose au sujet de la rupture de la cheville. Hé, écoutez, nous connaissons l’anniversaire juste après. Ils parlent de quand tu es allé derrière et tout ça. Écoutez, mec – il m’a eu.

Le signe de tête de Paul à son croisement fit sourire Curry. Pourtant, le joueur le plus utile à deux reprises a répondu avec quelques instants où il s’est retrouvé sur le sol en défense.

Mais la partie la plus drôle est le nombre de fois où nous avons tous été abandonnés, non? Vous m’avez déposé au moins trois fois; Je t’ai eu une fois à LA, Brandon Jennings m’a fait mon année recrue. Vous ne pouvez jamais les vivre et ils vont juste apparaître.

Une fois l’action de jeu reprise, Curry et Paul auront la chance de se retrouver sur le terrain avant la clôture de la saison 2019-20.

Avec l’un des 17 matchs restants de Golden State au programme, Paul et le Thunder devraient se rendre au Chase Center de San Francisco pour une course de fin de saison.

