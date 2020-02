Chris Paul est une «grande raison» pour la victoire de Team Lebron en ASG

Chris Paul était en pleine forme lors du match des étoiles de dimanche soir.

Il lançait des lobs, en frappait trois et choquait même les médias sociaux en lançant un chelem à deux mains.

Mais il jouait également en défense (et encrassant pour arrêter les pauses rapides), quelque chose qui n’a pas toujours été de pair avec les All-Star Games dans le passé.

Dimanche, l’équipe LeBron a battu l’équipe Giannis 157-155 dans une finition passionnante (même si elle s’est terminée sur des lancers francs), grâce en partie au nouvel Elam Ending institué par la NBA cette année, un changement suggéré par Paul. .

L’équipe LeBron est entrée dans le quatrième trimestre avec neuf points de retard, ce qui signifie qu’elle avait du terrain à rattraper pour atteindre le nombre cible de 157 en premier.

Frank Vogel, qui a entraîné l’équipe LeBron, a déclaré à SB Nation que Paul était une grande partie du retour.

“Il m’a dit tôt dans la journée qu’il n’était pas un de ces vétérans qui aime juste se reposer dans un match comme celui-ci, qu’il veut venir gagner un match et aider nos gars à gagner un match. Tous les jeunes gars tout au long du match, chaque fois qu’ils ont fait une erreur ou n’ont pas joué en défense, il leur criait dessus. Il nous a donc amenés – non seulement nous a amenés à la ligne d’arrivée, mais il a également fourni un excellent leadership et de gros jeux dans ce quatrième quart-temps. »

Paul a marqué un record de 23 points en carrière lors de sa 10e participation aux All-Star, plaidant pour le premier prix MVP des Kobe Bryant All-Star, qui a finalement été attribué à Kawhi Leonard.

Selon SB Nation, Paul a terminé dimanche avec une «note offensive élevée de 192,5». Pour compléter ses 23 points, Paul a également décroché six passes décisives, “à seulement 15 points de moins que Magic Johnson pour la tête du jeu des étoiles”.

C’était le premier match des étoiles de Paul depuis la saison 2015-16. Il a déclaré samedi lors de la journée des médias qu’être sélectionné pour le match des étoiles est «toujours quelque chose de spécial» et quelque chose qu’il «ne tient jamais pour acquis».

