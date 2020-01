Chris Paul et Carmelo Anthony honorent l’héritage de Kobe Bryant

Si ce n’était pas clair avant sa mort tragique, Kobe Bryant est facilement l’une des figures les plus respectées de tous les sports.

Maintenant que la légende des Lakers de Los Angeles a disparu, les joueurs de toutes les générations trouvent des moyens d’honorer Bryant de la meilleure façon possible, Carmelo Anthony et Chris Paul étant les derniers à partager leurs histoires déchirantes.

Anthony et Paul – avec Dwyane Wade et LeBron James – constituent l’un des groupes d’amis les plus prolifiques de la NBA et il semble que chacun de ces quatre a non seulement été dévasté par les informations, mais tous doivent une partie de leur succès à Bryant.

Paul, qui devait être ses coéquipiers avec Bryant, a expliqué que, quoi qu’il arrive, il se tournait toujours vers Bryant pour voir comment il pouvait s’améliorer sur et en dehors du terrain. Il a également déclaré qu’il prie pour que sa fille le regarde comme Gianna Bryant – qui est également décédée de façon dévastatrice avec Bryant – a regardé son père, via Instagram:

Anthony a également partagé ses sentiments après la tragédie, disant que cela n’aurait jamais de sens pour lui et que Bryant venait de l’appeler pour lui dire qu’il assisterait au match de l’équipe contre les Portland Trail Blazers, via Instagram:

Il est clair qu’Anthony et Paul – comme tant d’autres – sont absolument séparés de cela. Anthony a été repêché en 2003 et Paul en 2005, ce qui signifie qu’ils ont probablement tous les deux regardé Bryant gagner trois championnats consécutifs et devenir une inspiration pour toute une génération de fans et de joueurs.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg lorsque l’on discute de l’impact de Bryant. Les joueurs qui l’ont précédé jusqu’aux joueurs qui n’ont jamais partagé le terrain avec lui aujourd’hui ont tous l’impression d’avoir perdu quelqu’un qu’ils pouvaient admirer.

Pour Paul et Anthony, ils ont perdu quelqu’un qu’ils considéraient à la fois comme un compétiteur et un ami – ainsi que quelqu’un qu’ils idolâtraient.