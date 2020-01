Chris Paul heureux dans OKC, dit qu’il n’a pas demandé de commerce

Chris Paul a ressemblé à un nouveau joueur cette année à Oklahoma City.

Ou peut-être, il serait plus exact de dire qu’il ressemblait au vieux Chris Paul, celui dont les gens se souviennent avant d’arriver à Houston et de jouer dans le casting de James Harden et le reste des Rockets.

La résurgence de Chris Paul est l’une des raisons pour lesquelles les Thunder sont là où ils sont. Assis à la septième place du classement de la Conférence de l’Ouest, et, grâce à leur victoire de 112-107 contre les Rockets lundi, à seulement deux matchs derrière Houston pour la sixième.

Paul a mené l’équipe avec 28 points dans la victoire, dont 27 en première mi-temps, gardant essentiellement OKC à portée de frappe à la mi-temps.

En regardant où Oklahoma City est juste après le milieu de la saison, il est difficile de croire qu’il y a quelques mois à peine, Paul était sur le point de sortir sans même avoir joué une minute pour le Thunder ou simplement une partie de la rotation comme appât commercial pour un candidat aux éliminatoires.

Aucun de ces cas n’a été le cas, car Paul a déclaré à Rohan Nadkarni de Bleacher Report qu’il était heureux là où il était et que ni lui ni ses agents n’avaient jamais demandé un échange au Thunder.

Pour l’instant, les deux parties semblent se contenter de tirer le meilleur parti de la situation, n’évaluant leurs options que si nécessaire. OKC profite des meilleurs jeux de CP, et le front office n’est pas pressé de le vider. Si ou quand Paul est déménagé du Thunder, lui et le front office travailleront ensemble sur l’endroit où il finira – de la même manière que cela s’est produit pour Westbrook et George.

Comme il l’a fait dès le moment où il a ramené Paul de Houston, le directeur général de Thunder, Sam Presti, a salué le professionnalisme et la volonté de son meneur de jeu d’être «à fond» à son retour au OKC.

«Son professionnalisme, ses perspectives et sa maturité se situent à un autre niveau. Nous traversons nous-mêmes une transition, donc c’est quelque peu poétique, comment il est revenu à ce stade de la chronologie organisationnelle et comment il a élevé notre équipe. Tout ce que je peux dire, c’est que Chris a été tout ce que nous pouvions espérer et plus encore. »

Tout l’amour que Paul a pour l’organisation d’Oklahoma City ne signifie pas qu’il ne cherche toujours pas un ring de championnat. Il est.

Il sait que cela pourrait ne pas lui arriver, et il sait qu’il est peu probable que cela se produise avec le Thunder. Mais il est ravi de faire partie d’une équipe qui va concourir nuit et nuit.

«Nous avons une équipe amusante. C’est tout ce que vous voulez. Une chance et une opportunité de compétitionner. Je suppose que je suis juste différent. Les analyses peuvent le dire, les cotes peuvent le dire. Quand le ballon monte ce soir-là, je pense que nous avons une chance de gagner. »

Si la victoire de lundi était une indication, le Thunder a toujours une chance.

.