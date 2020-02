Chris Paul insiste sur le fait qu’il n’y a pas de rancune entre lui et Rockets

Chris Paul connaît une renaissance à Oklahoma City.

Le vétérinaire de 14 ans a non seulement aidé à mener une jeune équipe de Thunder à une apparition tout sauf certaine, mais il a également revitalisé son corps et sa carrière lors de sa première saison en OKC.

Son coéquipier, Dennis Schroder, a admis que c’était une “ambiance différente” cette saison avec le CP3 à la tête de l’équipe, ce que Paul n’a pas vraiment eu à faire pendant ses deux saisons à Houston.

Bien qu’il y ait eu plusieurs rapports indiquant que Paul n’avait pas la meilleure relation avec James Harden ou Mike D’Antoni, Paul a parlé à Taylor Rooks de Bleacher Report dans le dernier épisode de Take It There et insiste sur le fait qu’il n’y a pas de ressentiment persistant entre lui et son anciens coéquipiers des Rockets.

“Quand je jouais avec les Clippers … je parle toujours de tous les jours, je parle tout le temps à JJ Redick, à peu près tous les gars avec qui j’ai joué là-bas”, a déclaré Paul en entrant dans les Rockets. «Je parle toujours à Tuck et à tous ces gars. Eric Gordon et ces gars-là. “

Tuck, bien sûr, se référant à PJ Tucker, que Paul a défendu pendant le week-end des étoiles. Il a appelé Tucker le «héros méconnu de la NBA» et a déclaré que Tucker mérite une prolongation de contrat.

De toute évidence, les deux sont toujours en bons termes.

Quant à la relation de Paul avec la direction des Rockets, le meneur de jeu vétéran a admis qu’il “n’était pas content de la façon dont les choses se sont déroulées”.

«Je sais que c’est une entreprise. Tu dois faire ce que tu dois faire. Mais nous sommes adultes, nous pouvons communiquer. Je venais d’avoir une conversation avec quelques jours auparavant et il était du genre “on ne va pas vous échanger en Oklahoma”. Il m’a demandé “voulez-vous y aller?” Et j’ai dit “non, pas pour l’instant point de ma carrière. “Il a dit” d’accord, je ne vais pas vous échanger là-bas parce que vous avez choisi de venir de LA de nous. Mais maintenant, il ne me doit rien. “

Paul n’a peut-être pas voulu venir à Oklahoma City au début, mais il a dit à Maria Taylor avant le match des étoiles qu’il «se sentait rafraîchi» dans OKC.

Ses chiffres reflètent certainement cela.

Il affiche en moyenne 17,5 points par match, contre 15,6 il y a un an. Bien que ses passes soient en baisse, son pourcentage de rebonds et de tirs est également en hausse et a contribué à sa 10e sélection des étoiles, sa première depuis la saison 2015-16.

.