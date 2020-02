Chris Paul lance un lob parfait à Ben Simmons

Chris Paul est en train de faire des choses avec Chris Paul.

Paul s’est fait un nom dans la NBA comme, entre autres, l’un des meilleurs passants que la ligue ait jamais vu.

Il avait dirigé la NBA quatre fois au cours de sa carrière et est actuellement 7e sur la liste des passes décisives de la ligue avec 9 542. Et pourtant, il ne semble jamais arrêter d’éblouir les fans de la façon dont ils continuent à paraître impressionnants et sans effort.

Surtout celui du premier quart du match des étoiles de dimanche.

Avec un peu plus d’une minute à jouer, l’équipe LeBron courait le sol dans le cadre d’une pause rapide. Alors que Paul a reçu une passe, et sans descendre, il a fait pression sur Ben Simmons, qui a terminé avec un chelem pour donner à Team LeBron une avance de 51-37 sur Team Giannis.

Paul a également ramassé la première faute de la nuit, à la grande surprise de l’équipe de diffusion.

Bien que selon Joe Mussatto de The Oklahoman, qui couvre largement Paul et le Thunder, le geste de Paul de commettre une faute pour arrêter une pause rapide était complètement sur la marque.

Comme il ne restait plus que 3:51 à jouer au deuxième quart-temps, Paul a joué neuf minutes, marquant 11 points sur 4 tirs sur 7 depuis le terrain et récoltant quatre passes décisives.

