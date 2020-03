Chris Paul mérite d’être dans la conversation pour NBA MVP

Chris Paul a passé la saison à montrer qu’il est toujours l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Bien sûr, il ne fait plus en moyenne un double-double, mais ce qu’il a fait lors de sa première saison à Oklahoma City a eu un impact beaucoup plus important que de simplement marquer des points ou distribuer des passes décisives.

Paul a assumé le rôle de leadership principal depuis son échange avec le Thunder en juillet 2019, et l’équipe a répondu en adoptant la mentalité de leur Point God.

C’est pourquoi certains analystes pensent que l’équipe Thunder de cette année est meilleure que celle de l’année dernière, bien qu’elle n’ait ni Russell Westbrook ni Paul George.

OKC n’est pas l’équipe la plus talentueuse de la ligue, mais elle est l’une des plus difficiles. Maintes et maintes fois, ils ont prouvé qu’ils ne sont jamais sortis d’un jeu, et ils ont continué à jouer lorsque le jeu est en jeu.

Selon toute vraisemblance, Chris Paul ne remportera pas son deuxième prix NBA MVP pour son jeu cette saison. Mais Nick Crain de Forbes pense qu’il mérite au moins d’être dans la conversation.

À 34 ans, il marque en moyenne 17,7 points, 6,8 passes décisives et 4,9 rebonds par match sur 90,0% des tirs cadrés et ne tente que 12,8 tirs par match. En tant que personne qui a raté de nombreux matchs en raison de blessures tout au long de sa carrière, il n’a raté qu’un match toute la saison et ce n’était même pas en raison de blessures.

Les statistiques de Paul sont probablement la chose la moins importante qu’il a apportée à Oklahoma City cette saison. Plus que des chiffres, Paul a été le mentor de joueurs émergents comme Shai Gilgeous-Alexander et Darius Bazley. Il a été un facilitateur et un enseignant, ainsi qu’un meneur de jeu, et son impact s’est répercuté sur le reste de l’équipe.

Paul a pris un siège arrière en attaque cette saison et a permis à d’autres de prendre le relais tout au long du match. Cela dit, à la fin des matchs, quand il est temps de s’occuper des affaires et de remporter une victoire, il a brillé comme aucun autre. Il mène la NBA dans les points d’embrayage (144) et est la principale raison pour laquelle le Thunder d’Oklahoma City a été l’équipe la plus embrayée de la NBA cette saison.

Oklahoma City avait 40-24 ans et était cinquième de la Conférence Ouest lorsque la ligue a été suspendue immédiatement après que Rudy Gobert est devenu le premier joueur de la ligue à être testé positif pour le coronavirus avant le match de l’Utah contre le Thunder le 11 mars.

.