Chris Paul montre son amour à Kobe, Duncan et KG lors de l’intronisation au Temple de la renommée

Samedi, nous avons appris que Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant avaient été officiellement nominés pour l’intronisation au Basketball Hall of Fame, faisant de la classe 2020 l’une des classes les plus étoilées de l’histoire.

Le trio sera à la tête de la classe, qui sera intronisée le 29 août au Basketball Hall of Fame à Springfield, Massachusetts. Parmi les autres membres notables de la classe, mentionnons Tamika Catchings de la WNBA et les anciens entraîneurs en chef Rudy Tomjanovic et Eddie Sutton.

Avec la suspension de la NBA qui se poursuit – et sans fin en vue – la nouvelle des intronisations a été un moment de bien-être rare pour la communauté du basket-ball.

Le point de départ du Thunder, Chris Paul – un futur Hall of Famer infaillible lui-même – a montré un certain amour à la classe, qu’il a surnommée légendaire. Cela a probablement quelque chose à voir avec Bryant, Duncan et Garnett en tête.

Le trio est chacun légendaire à part entière, le regretté Bryant étant universellement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Peut-être en raison de sa nature réservée et de son style de jeu non flashy, Duncan est souvent négligé comme l’un des mêmes. Entre les trois, cependant, Duncan égalise les cinq championnats de Bryant et le fait battre dans le décompte des MVP, deux contre un.

Tous ensemble, Bryant, Duncan et Garnett se combinent pour 11 championnats, quatre récompenses MVP, 48 sélections All-Star et 39 sélections All-NBA. En un mot, cela peut être décrit comme légendaire.

Chris Paul est évidemment d’accord.

