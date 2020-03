Chris Paul montre son soutien à Spike Lee dans le drame des Knicks

Le meneur du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, a certainement remarqué quand un visage familier n’était pas près du terrain lorsqu’ils affrontent les Knicks de New York au Madison Square Garden vendredi soir.

Le réalisateur à plusieurs récompenses et superfan des Knicks, Spike Lee, n’était pas à sa place habituelle après avoir affirmé qu’il n’assisterait à aucun des matchs restants de l’équipe cette saison.

Lee, qui est présent dans les matchs à domicile des Knicks depuis les années 90, a fait un fiasco avec la franchise désenchantée après s’être vu refuser l’accès à MSG pour avoir utilisé la mauvaise entrée – qu’il utilise depuis 28 ans.

Vétérinaire de 15 ans, Chris Paul a l’habitude d’échanger des plaisanteries avec Lee chaque fois que son équipe joue dans la Big Apple. Peu de temps après que le Thunder a écrasé les Knicks, 126-103, le meneur de jeu de 34 ans a offert son soutien à Spike.

“Je connais Spike depuis un moment. J’ai parlé à Spike il y a quelques jours et j’avais vraiment hâte qu’il regarde le match. Je n’ai pas joué ici depuis deux ans. Quinze ans que je suis dans la ligue, je pourrais avoir joué ici huit fois ou quelque chose. Ces jeux me manquent toujours. J’étais excité de voir Spike et je n’ai pas pu le voir », a expliqué Chris Paul.

Chris Paul sur ce qu’avoir “fait la bonne chose” sur ses baskets ce soir signifiait:

“Mon homme Spike… j’étais excité de voir Spike et je n’ai pas pu le voir” pic.twitter.com/qXZ2crvic3

– Vidéos Knicks (@sny_knicks) 7 mars 2020

Paul et le reste du Thunder ont décimé les Knicks dès le départ, alors que le All-Star à 10 reprises a réussi un double-double facile de 21 points et 12 passes en 30 minutes

Le Spike Lee-kerfuffle, quant à lui, est la dernière saga de la série de malheurs apparemment sans fin de New York au fil des ans. Les ‘Bockers ont une fois de plus enduré une autre saison liée à la loterie, détenant actuellement une liste de 19-44.