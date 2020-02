Chris Paul parle de l’entraînement possible après la retraite

Chris Paul, le meneur du Thunder d’Oklahoma City, continue de défier les lois du Father Time avec une saison NBA 2019-2020 spectaculaire à 34 ans. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché toutes les spéculations concernant ses projets de retraite.

Paul a toujours été considéré comme un candidat de choix pour devenir entraîneur-chef une fois ses jours de jeu terminés. Cependant, le vétéran a depuis abattu la perspective de potentiellement faire la transition pour devenir entraîneur, via John Schuhmann de NBA.com:

“Aucune chance. C’est le moment. Je ne veux pas voyager comme ça. Je veux être autant que possible dans le jeu. Je regarde chaque match. Mais je veux être avec mes enfants et ma famille », a déclaré Paul lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention d’entraîner dans la NBA.

Les commentaires de Paul sont certainement compréhensibles. L’un des aspects les plus négligés de jouer dans la NBA est le grind qui vient dans une saison de 82 matchs. Les voyages constants et les longues journées peuvent avoir des conséquences néfastes sur le psychisme, et il sait très bien à quel point cette entreprise peut prendre du temps.

Au lieu de cela, les commentaires du Thunder Guard indiquent qu’il attend avec impatience la perspective de pouvoir se détendre et passer plus de temps avec sa famille une fois qu’il sera prêt à suspendre ses baskets pour de bon. Il est difficile de le blâmer étant donné tout le temps qu’il a passé pour subvenir à leurs besoins.

Bien que Chris Paul soit peut-être dans la dernière partie de sa carrière, son jeu cette saison avec le Thunder montre qu’il en reste encore beaucoup dans le réservoir. Le meneur des étoiles a propulsé OKC à un record de 35-22 jusqu’à présent, bon pour la sixième place dans la difficile Conférence de l’Ouest.

Avec la façon dont il joue, le CP3 devrait avoir suffisamment de temps pour réfléchir à toutes ses options de retraite.