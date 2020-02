Chris Paul pense que faire équipe avec Kobe Bryant aurait été «spécial»

Le commerce opposé par Chris Paul à un veto qui l’aurait envoyé aux Lakers de Los Angeles est l’un des plus gros points douloureux dans l’esprit de nombreux fans.

L’idée de Paul et Kobe Bryant ensemble est quelque chose dont les fans rêvaient et aurait pu conduire à plus de bannières de championnat accrochées au Staples Center.

Bien sûr, le commissaire de la NBA de l’époque, David Stern, a opposé son veto à ce commerce pour des «raisons de basket-ball» et Paul finirait par se retrouver avec les Los Angeles Clippers. Mais cela n’a empêché personne de penser à ce fameux moment de 2011 qui aurait changé à jamais la fortune d’un certain nombre d’équipes.

C’est quelque chose que même Paul admet lui-même penser de temps en temps. Paul est apparu sur Take it There avec Taylor Rooks et a déclaré que faire équipe avec Bryant aurait été spécial, mais qu’il essaie de ne pas se laisser entraîner dans ces pensées:

«Ça aurait été spécial. J’en parlerai à un moment donné, mais Kobe et moi avions en fait téléphoné à ceci et à cela, et mon frère et moi étions sur le point de prendre l’avion pour voler vers LA. Il y a des moments où je serai comme, ‘Mec, ça aurait été … “mais je ne peux pas me laisser prendre par ça, tout a fonctionné.”

Non seulement Paul et Bryant sont deux des meilleurs gardiens à avoir jamais joué au jeu, mais ils sont également deux des concurrents les plus féroces de l’histoire de la NBA. Tous deux étaient connus pour leur acharnement et leur désir de gagner à tout prix, alors ils se seraient sans aucun doute poussés à des sommets irréels.

En fin de compte, il est inutile de penser à ce qui aurait pu être parce que cela ne s’est pas produit, mais il est impossible de ne pas considérer comment les carrières de Bryant et de Paul se sont déroulées par la suite. Paul n’a jamais réussi à capturer ce championnat NBA insaisissable tandis que Bryant et les Lakers ne se sont plus rapprochés pendant le reste de ses années dans la ligue.

À la suite de la triste mort non seulement de Bryant mais aussi de Stern, regarder en arrière a un sentiment différent, mais les fans se demanderont toujours ce qui se serait passé si ce commerce était passé.