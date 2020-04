Chris Paul pense qu’il faut “voir et attendre” pour revoir NBA

Bien que les États-Unis soient optimistes quant à la situation des coronavirus et qu’ils pensent déjà que le pire est passé et que le sport devrait revenir bientôt, en réalité la situation n’est pas si simple. Alors, au moins, considérez-le Chris Paul, base du Oklahoma City Thunder et homme fort de la NBPA, qui défend les droits des joueurs et qui se bat pour qu’ils ne baissent pas les salaires.

Lors d’un dialogue avec Mark Medina d’USA Today, Paul a déclaré que dans cette situation “il s’agit simplement de voir et d’attendre, en espérant que le coronavirus sera contenu”, a-t-il déclaré. “Ce que nous essayons de faire du point de vue de l’Union est d’essayer de tenir les joueurs informés autant que possible et de préparer ce que nous pouvons contrôler”

Chris Paul sur le possible retour de la NBA: “Ce n’est vraiment qu’un jeu” attendre et voir “” https://t.co/Mz3ritdKXA pic.twitter.com/5mUdvpfWPX

Paul a également osé explorer un scénario où le basketball reviendrait bientôt, même avec des restrictions et sans public. Selon lui, “s’il existe un moyen possible de jouer à des jeux pour nos fans sans mettre la vie de personne en danger, c’est l’option que nous voulons tous.”

Malgré son enthousiasme et sa marque que “non seulement nous sommes prêts à jouer, mais les fans sont prêts à regarder le sport”, la base d’Oklahoma City a affirmé que “nous comprenons tous que la santé passe avant tout cela” et qu’il y aura attendez de voir le basket en direct. Espérons que ce soit le plus tôt possible, mais sans remède ou vaccin efficace, cela semble difficile.

