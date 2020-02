Chris Paul plaisante en disant qu’il est un «fardeau» pour SGA, dit que Shai sera «si bon»

La relation entre Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander a été longuement discutée, mais au cours de la session médiatique du All-Star Weekend, Paul a fait la lumière sur la façon dont il se sentait influencé par la relève du Thunder Guard.

Bien que Paul se soit qualifié de «fardeau pour Shai parfois», il a souligné un moment apparemment anodin dans le Rising Stars Game de vendredi soir qui montre à quel point Paul a eu un impact cette saison sur SGA.

“C’est marrant. Il était dans le match des recrues la nuit dernière et le ballon est sorti des limites et il est allé chercher le ballon très rapidement et a essayé de le ramener à l’arbitre pour le précipiter sur le sol parce qu’il me voit faire ça tout le temps dans le régulier. saison.”

Paul admet que certaines des choses qu’il dit à Gilgeous-Alexander, “il ne veut pas l’entendre”, mais a dit que SGA “commence à voir” et incorporer une partie de ce que Paul dit dans son jeu. Il a conclu avec la déclaration: “Shai va être si bon”.

Gilgeous-Alexander vient de réaliser une performance de 16 points dans la défaite 151-131 de Team World contre Team USA dans le match des étoiles montantes. Il participera également au Skills Challenge de samedi soir.

Quant à Paul, il a ajouté que le moment lui avait fait penser à ses anciens entraîneurs et à la quantité de ce qu’ils lui avaient dit avait encore un impact sur la façon dont il jouait. Même si Paul et l’entraîneur ne s’entendaient pas (ahem, Doc Rivers).

«Les gens me disent toujours que Doc ne s’entendait pas et tout ça, mais il y a beaucoup de choses que Doc m’a dit que j’utilise toujours tout le temps. C’est comme ça avec chacun de mes entraîneurs… Skip Prosser (entraîneur-chef de Paul à Wake Forest) ».

Paul participera à son 10e match des étoiles dimanche, son premier depuis la saison 2015-16 alors qu’il était encore avec les Clippers. Il a dit qu’être sélectionné comme All-Star est quelque chose que vous “ne prenez jamais pour acquis”.

Paul joue en tant que membre de l’équipe LeBron.

