Chris Paul publie un hommage touchant à Kobe après la victoire du All-Star Game

Chris Paul a admis que le match des étoiles était parfois difficile.

Non pas parce que les meilleurs de la ligue concouraient comme si c’était le match 7 de la finale de la NBA, mais parce qu’ils jouaient, en partie, en mémoire de Kobe Bryant.

La ligue s’est assurée d’honorer les défunts Lakers tout au long du week-end. Ils ont renommé le prix MVP en trophée MVP All-Star Kobe Bryant, Team Giannis et Team LeBron portaient des maillots n ° 24 et n ° 2 pour Kobe et sa fille Gianna, Magic Johnson a prononcé un éloge funèbre et Jennifer Hudson a chanté. Pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais c’est Paul qui a souligné que la meilleure façon pour la NBA d’honorer l’héritage de Kobe est la façon dont les deux équipes ont participé au All-Star Game.

Et lundi, Paul a publié un hommage touchant à Bryant, reliant une vidéo d’une partie d’une interview que Kobe a donnée sur le podcast de Knuckleheads en septembre 2019.

Vous nous avez TOUJOURS poussé à être plus compétitifs !!! Je suis reconnaissant d’être en mesure de faire entendre les voix des joueurs et de vous honorer en tant que concurrent féroce. Nous sommes TOUS fans du jeu après tout !!! #MambaMentality

Sur le podcast, Bryant a parlé des améliorations qu’il souhaitait voir dans les futurs Jeux des étoiles et comment Paul et lui avaient discuté de leurs idées pour d’éventuels changements.

«Le All Star Game en général a besoin d’une petite refonte, car il était compétitif. Les fans veulent voir le meilleur jeu de pick-up au monde… Moi et CP parlions tout le temps – je ne pense pas que moi et CP ayons jamais perdu un match. Et nous avions l’habitude de nous regarder les uns les autres et de dire: OK, allons-y. 4e quart, allons les chercher. “

La NBA a annoncé des changements au format All-Star Game le 30 janvier, quatre jours après que Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère à 30 miles au nord-ouest de Los Angeles.

Parmi ces changements figurait la nouvelle terminaison Elam suggérée par Paul au cours de l’été.

Paul a déclaré dimanche soir qu’il vérifiait constamment avec les joueurs tout au long du match pour voir comment ils aimaient le format, avec LeBron James disant à USA Today que c’était “extrêmement amusant et un excellent moyen de mettre fin au week-end des étoiles NBA 2020”.

Aimez et vous manquez Bean !! C’était la première fois que je jouais dans le match des étoiles sans vous. Mais une chose que NOUS AVONS TOUJOURS fait, c’est COMPETE !!! J’espère que nous ne vous avons pas laissé tomber !! #MambaMentality #Mambacita # ASW2020

Dans son 10e match des étoiles, Paul a plaidé en faveur de la victoire du joueur par excellence du match des étoiles de Kobe Bryant, marquant un record de 23 points en carrière avec six passes décisives alors que l’équipe LeBron battait l’équipe Giannis 157-155.

