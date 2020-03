Chris Paul réagit à la nomination de Leon Rose au poste de président des Knicks

Leon Rose, l’ancien agent du meneur du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, a été officiellement annoncé lundi président des Knicks de New York.

Paul a parlé de sa réaction aux nouvelles et d’une conversation qu’il a eue avec Rose.

«J’étais excité. J’ai été surpris comme tout le monde », a déclaré Paul dans une vidéo publiée sur Twitter par Maddie Lee de The Oklahoman.

“Le est avec moi depuis longtemps à travers beaucoup de choses différentes et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et sa famille.”

Rose a aidé à faciliter plusieurs transactions et contrats impliquant Paul, qui a été échangé trois fois: des Hornets de la Nouvelle-Orléans aux Clippers de Los Angeles en 2011, des Clippers aux Houston Rockets en 2017 et des Rockets au Thunder en 2019.

Paul a signé plusieurs contrats importants au cours de la dernière décennie, y compris une prolongation de 107 millions de dollars sur cinq ans avec les Clippers en 2013 et un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en 2018.

Le Thunder Guard devrait gagner plus de 41 millions de dollars l’année prochaine et 44 millions de dollars la saison suivante.

“La première chose que je lui ai dit, c’est comment ont réagi sa femme et ses enfants, car Le concerne la famille, alors je suis heureux pour lui”, a déclaré Paul.

Rose est maintenant à la tête des Knicks, dont le record de 18-42 entrant lundi était parmi les pires de la ligue. Ce sera la septième saison consécutive qu’ils ratent les séries éliminatoires et ne sont apparus que trois fois depuis 2004.

Il laisse derrière lui une multitude de clients, y compris des joueurs de haut niveau tels que Joel Embiid, Karl-Anthony Towns, Devin Booker et Mike Conley.

