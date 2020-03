Chris Paul répond au défi de Russell Westbrook

Avec la ligue sur les hiatus et les joueurs s’isolant comme nous tous, les joueurs de la NBA trouvent des façons créatives de s’entraîner tout en passant du temps avec la famille. Après que Russell Westbrook ait envoyé des nominations à d’autres joueurs et amis de la NBA pour continuer le défi des pompes, le meneur Chris Paul d’Oklahoma City Thunder a accepté à contrecœur).

CP3 a publié son interprétation sur son histoire Instagram, montrant le vétéran Point God (et papa All Star) effectuant son ensemble de pompes avec sa fille de sept ans, Camryn, à bord de son dos.

«@ Russwest44 Laissez-moi tranquille lol… Mes enfants [too] gros pour ça !! ” La star de Thunder a sous-titré la vidéo.

Paul a nommé Dwyane Wade, Carmelo Anthony et Rudy Gay, entre autres amis papas, pour relever le défi des pompes.

Russ avec le défi, CP3 avec la réponse! Regardez nos PG s’entendre 😭 des fusées

Westbrook a posté son défi de push-up sur son histoire Instagram, le montrant en train de terminer ses 10 push-ups avec son fils de deux ans, Noah, attaché sur son dos pour ajouter un peu de résistance. La légende de la vidéo de Westbrook se lit comme suit: «Here u go !! @ coachdrewjones… Jetez votre enfant sur le dos et donnez-moi 10 !! ”

Les Rockets All-Star ont marqué un grand nombre de ballers et d’amis dans son poste, notamment Chris Paul, LeBron James, Kevin Hart, Austin Rivers, Jeff Green, P.J. Tucker, Kevin Hart et Thabo Sefolosha.

L’été dernier, les Rockets et Thunder ont échangé Paul et Westbrook dans un accord à succès qui a également envoyé des choix de première ronde en 2024 et 2026, ainsi que des échanges de choix, à Oklahoma City.

