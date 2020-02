Chris Paul responsable de l’idée derrière le nouveau format du jeu des étoiles

Que vous aimiez ou détestiez les changements que la NBA apporte au All-Star Game cette année, vous avez Chris Paul à remercier pour cela.

Paul, qui venait d’être élu au 10e match des étoiles de sa carrière, cherchait apparemment un moyen de rafraîchir la situation.

Comme l’a dit le commissaire de la NBA, Adam Silver, à K.C. Johnson de NBCSports Chicago, c’est Paul qui a lancé l’idée de changer le format cette année.

La genèse de ce dernier tweak vient directement de Chris Paul, qui m’a appelé l’été dernier et m’a dit: «Je suis un grand fan du tournoi de basket-ball. Et connaissez-vous les soi-disant terminaisons Elam? »Et j’ai dit que je l’étais. Je l’ai regardé plusieurs fois. J’ai dit: “C’est fascinant pour moi.”

Le tournoi de basket-ball a été fondé en 2014 et est un tournoi 5 contre 5 dans lequel l’équipe gagnante remporte 2 millions de dollars. La «fin d’Elam» dont Paul a parlé a été instituée par le TBT en 2018 comme un moyen de «lutter contre l’encrassement et le calage délibérés» qui se produit souvent dans les situations de fin de match.

Lorsque la NBA a annoncé les changements le 30 janvier, il y avait beaucoup de gens (cet écrivain inclus) qui étaient quelque peu confus par le nouveau format. Silver a déclaré que la confusion était quelque chose qu’il anticipait.

Je pense que dans certains cas, c’est déroutant pour certains fans. Mais Chris a dit: «Je pense que c’est formidable. Je pense que nous devrions envisager de changer le format. »J’ai dit:« Si vous êtes sérieux, pourquoi ne parlez-vous pas aux autres membres de votre comité exécutif – il est le président de l’association des joueurs – et à d’autres joueurs dont vous respecte et je parlerai à mes collègues du bureau de la ligue et aux membres de notre comité de compétition. Et ce que nous avons entendu de la part de tout le monde, c’est que cela semble vraiment intrigant. Essayons quelque chose de nouveau.

Quel meilleur endroit pour essayer quelque chose de nouveau que le All-Star Game?

Cette année, au lieu d’un match standard de quatre quarts, les deux équipes s’affronteront pour gagner chacun des trois premiers trimestres, le score étant remis à 0-0 après chaque période de 12 minutes.

Le gagnant doit être le premier à atteindre un score cible, qui sera déterminé par le total des points que l’équipe en tête a marqué au cours des trois premiers trimestres combinés, plus 24.

L’ajout de 24 points fait partie de l’hommage rendu à la ligue par le défunt star des Lakers, Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère avec sa fille, Gianna, et sept autres victimes le 26 janvier.

Le match des étoiles se jouera le dimanche 16 février. Le coup d’envoi est donné à 19 h. CT et le jeu seront diffusés sur TNT.

