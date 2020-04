Chris Paul revendique le pouvoir des joueurs quant au retour de la NBA

Il y a beaucoup de discussions sur les décisions possibles que le NBA pour terminer la compétition malgré la crise des coronavirus, en mettant l’accent sur le même Adam Silver et toute son équipe de direction. Cependant, Chris Paul l’un des joueurs les plus lourds de la ligue et qui dirige l’équipe depuis sept ans Association des joueurs depuis longtemps, il a rompu une lance en faveur du droit de tous les basketteurs à préserver leur santé et à disposer du temps qu’ils jugent nécessaire pour s’entraîner, retrouver leur rythme et ainsi atténuer les risques de blessures. C’est une question très préoccupante dans tous les cas et à laquelle l’incertitude n’aide pas.

“J’ai déjà fait savoir à tous les responsables de la ligue que la décision sur le temps que nous allons devoir nous entraîner avant de rejouer est de la seule et exclusive responsabilité des joueurs. C’est nous qui jouons et qui nous mettons en danger” Notre santé. Si nous revenons sans plusieurs semaines d’entraînement progressif, nous allons subir beaucoup de blessures en championnat “, a déclaré Paul catégoriquement. “En ce moment, il y a beaucoup d’incertitude, nous sommes plus de 450 joueurs dans la NBA et n’avons pas tous la même capacité d’exercer pendant l’accouchement C’est pourquoi la période d’entraînement devra être suffisamment large pour que le fait d’avoir un gymnase à domicile ou un panier ne soit pas un avantage par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait “, a-t-il affirmé avec force.

Chris Paul Il n’a pas souhaité commenter les délais ou le format de reprise du concours, étant prudent à cet égard. “La seule chose que nous voulons, c’est de jouer, je suis concentré dessus. Nous le ferons lorsque le virus sera complètement sous contrôle, donc je ne peux rien prononcer d’autre. Mais si je veux que ce soit clair, c’est que le NBA il devra consulter les joueurs et nous nous rencontrerons et dirons combien de temps il nous faut pour être compétitifs “. Réflexion intéressante à prendre en compte par Adam Silver et toute l’équipe de la ligue pour surmonter avec succès cette pandémie mondiale de coronavirus.

